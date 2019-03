Ancora un anno negativo per il tesseramento al sindacato

Al via da oggi un nuovo servizio dedicato ai disoccupati

LECCO – E’ proseguito anche nel 2018 il trend di diminuzione degli iscritti alla Cgil di Lecco: il sindacato chiude l’anno con 43.250 tesserati, 330 in meno rispetto a quelli registrati nel 2017, anno che a sua volta aveva fatto registrare una diminuzione di 61 tessere sul 2016, quando gli iscritti erano 43641 (161 in meno sul 2015).

“In una situazione ancora complessa sul mercato del lavoro, la crisi continua a trascinarsi e lo vediamo dal numero degli iscritti – spiega il segretario provinciale Diego Riva – ci sono categorie ancora in sofferenza, dove ci sono state molte uscite di aziende senza il ricambio con nuove imprese. Nonostante questo, il tesseramento tiene e ne siamo comunque soddisfatti”.

L’edilizia soffre ancora, bene il commercio

A subire il colpo è ancora l’edilizia (-276 tesserati) il settore chimico e quello tessile (-184 tesserati) e metalmeccanico (-79 tesserati). Al contrario il numero di iscritti alla sigla dedicata ai lavoratori del commercio, la Filcams, fa l’exploit con ben 499 iscritti in più rispetto al 2017.

“C’è stata una ripresa delle assunzioni – ha proseguito Riva – ma ancora pochi sono i contratti stabili”. Non a caso crescono gli iscritti al Nidil, sigla dedicata al mondo dei precari, delle partite Iva e dei Cococo, che dallo scorso anno ha una struttura sindacale specifica, così come per le altre sigle.

Negli stessi uffici di Nidil, è stato avviato proprio in questi giorni un nuovo servizio dedicato in particolare ai disoccupati, lo Sportello di Orientamento al Lavoro.

Il nuovo sportello

“Cerchiamo di dare tutte le informazioni necessarie all’utente per cogliere le opportunità che ci sono sul mercato del lavoro, le attività formative per consentirgli di riqualificarsi e avere maggiori possibilità di reinserimento – spiega Marina Fumagalli di Nidil e oggi referente del nuovo servizio- Lo sportello si interfaccia con le altre strutture della Cgil per dare supporto all’utente in tutte le sue necessità”.

Il servizio è attivo nelle sedi Cgil di Lecco e Merate. “Non sostituisce il lavoro dei Centri per l’impiego – precisa Francesca Seghezzi della segreteria Cgil – è un punto informativo dove una persona disoccupata, o un giovane in cerca di lavoro, può trovare tutta l’offerta formativa presente in provincia. Lo sportello mettere in relazione tutti gli enti accreditati per la formazione professionale, offrendo all’utente un elenco aggiornato di tutti i corsi che il territorio può offrire”.