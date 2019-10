Chissotti festeggia 50 anni di storia e di impresa

Una serata di festa con dipendenti ed ex dipendenti per la storica azienda edile lecchese

Fondata nel 1969 da Luigi Chissotti, dall’inizio degli Anni ’90 è guidata dai figli Massimo e Paolo

LECCO – 50 anni di storia, 50 anni di impresa per l’azienda edile Chissotti di Lecco. Uno storico traguardo che i titolari, il geometra Massimo e l’ingegner Paolo Chissotti, hanno voluto festeggiare venerdì sera all’Hotel Ristorante Nuovo di Garlate insieme a dipendenti ed ex dipendenti.

Fondata nel 1969 da Luigi Chissotti, l’azienda agli inizi degli Anni ’90 è passata sotto la direzione dei figli Massimo e Paolo. Oggi conta 15 dipendenti tra muratori e tecnici, con uffici e magazzino a Malgrate in via delle Primule al civico 1, e si è inserita la terza generazione con Luca Chissotti.

In 50 anni di attività la ditta Chissotti ha realizzato innumerevoli opere sia in ambito civile che industriale, con notevoli risultati nella conservazione e nella ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Tra le realizzazioni effettuate ricordiamo l’Oratorio di Acquate, il centro commerciale Le Piazze e l’intervento di ristrutturazione conservativa “Le Mura Vecchie” di via Mascari a Lecco.

“L’azienda continua ad essere un’impresa di tipo tradizionale – spiegano i fratelli Chissotti – Nostro padre decise coraggiosamente di fondarla nel 1969 quando aveva già 43 anni. Basti pensare che a quell’età c’erano persone prossime alla pensione. Una scelta che gli diede ragione. L’azienda si sviluppò fino ad avere 40 dipendenti. Nel corso del tempo le opportunità di crescere ulteriormente non sono mancate, ma abbiamo preferito rimanere una piccola azienda. Poi, con la crisi del 2009 che abbiamo accusato nel 2012, siamo stati costretti a fare scelte difficili e sofferte, con la riduzione del numero di dipendenti. Oggi siamo in 15, ma abbiamo mantenuto l’intero organigramma aziendale sia in ambito progettuale che esecutivo”.

Un’azienda che ha saputo sempre adeguarsi e tenere il passo coi tempi: “Per chi fa impresa è fondamentale e indispensabile. Non sempre è facile, ma è necessario. I tempi sono cambiati e anche nell’edilizia ci sono state molte trasformazioni in 50 anni, sia nel mondo organizzativo che di lavoro, sia nella domanda che nell’offerta”.