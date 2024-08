Cibo, Coldiretti Como-Lecco: “Il 93% delle tipicità nasce nei piccoli Comuni”

La maggioranza delle produzioni tipiche nazionali nasce nei comuni con meno di 5 mila abitanti

LECCO – “Tipicità agroalimentari. Il cittadino chiama, campagna e montagna rispondono. Il legame tra agricoltura e turismo continua ad essere vincente nelle province di Como e Lecco, dove il cibo è diventato la voce principale del budget vacanziero in Italia. Oltre un terzo della spesa viene infatti destinato alla tavola, sia per gustare patti in ristoranti, pizzerie, trattorie e agriturismi, sia per cibo di strada o souvenir enogastronomici acquistati in mercati, feste e sagre di paese” queste sono le parole da Coldiretti Como-Lecco.

Il 93% delle produzioni tipiche nazionali che si consumano nasce nei comuni italiani con meno di cinquemila abitanti, un patrimonio di gusto e biodiversità che fa da traino anche al turismo, con 2 italiani su 3 (65%) tra coloro che in vacanza visitano un borgo nell’estate 2024, secondo Ixe.

“Lo stato dell’arte racconta un patrimonio enogastronomico del Paese custodito fuori dai tradizionali circuiti turistici, valorizzato e promosso grazie alla legge n.158/17, a prima firma Realacci, con misure per la valorizzazione dei Piccoli Comuni. Nei territori dei 5.538 piccoli comuni con al massimo 5 mila abitanti, in cui vivono quasi 10 milioni di italiani, si produce infatti ben il 93 per cento dei prodotti di origine protetta (DOP, Denominazione di Origine Protetta e IGP, Indicazione di Origine Protetta) e il 79 per cento dei vini italiani più pregiati” riferiscono da Coldiretti Como-Lecco.

Lo ha confermato anche l’ultimo rapporto di Coldiretti-Fondazione Symbola “Piccoli Comuni e Tipicità” restituendo il quadro aggiornato per ogni regione di questa dimensione produttiva estesa e radicata che traduce in valore la diversità culturale.

Un sistema virtuoso che rappresenta ben il 70,1% dei 7901 comuni italiani e in cui vivono poco più di 10 milioni persone, secondo l’analisi di Fondazione Symbola e Coldiretti. “La Lombardia è la seconda regione con il maggior numero di Piccoli Comuni (1.038) preceduta dal Piemonte (1.045) e seguita dalla Campania (345)” riferiscono da Coldiretti Como-Lecco.

Ben 297 di 321 prodotti a denominazione di origine (Dop/Igp) italiani riconosciuti dall’Unione Europea hanno a che fare con i Piccoli Comuni che, nel dettaglio, garantiscono la produzione di tutti i 54 formaggi a denominazione, del 98% dei 46 olii extravergini di oliva, del 90% dei 41 salumi e dei prodotti a base di carne, dell’89% dei 111 ortofrutticoli e cereali e dell’85% dei 13 prodotti della panetteria e della pasticceria.

Grazie ai piccoli centri è garantito anche il 79 per cento dei vini più pregiati che rappresentano il Made in Italy nel mondo. Un patrimonio conservato nel tempo dalle 279 mila imprese agricole presenti nei piccoli Comuni con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari.

“I piccoli borghi hanno un significativo valore economico, storico, culturale e ambientale in un paesaggio fortemente caratterizzato dalle produzioni agricole. Rappresentano anche un motore turistico che, se adeguatamente valorizzato, può diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale del Paese” dichiara Fortunato Trezzi, presidente Coldiretti Como-Lecco.

“Per salvaguardare questa ricchezza, strategica per lo sviluppo e il presidio territoriale montano nelle terre alte lariane, è necessario creare le condizioni affinché la popolazione residente e le attività economiche possano rimanere. Negli ultimi dati ISTAT sulla popolazione italiana, si è registrata la perdita di oltre 35 mila residenti nei borghi in un anno. È quindi fondamentale contrastare lo spopolamento, che aggrava anche la situazione di isolamento delle aziende agricole e aumenta la tendenza allo smantellamento dei servizi, dei presidi e delle forze di sicurezza presenti sul territorio” conclude così Fortunato Trezzi.