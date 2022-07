Enrico Valle è stato eletto come segretario generale della Cisl Medici Monza Brianza Lecco

Al suo fianco, nella segreteria, Daniela Zagaria e Antonio Gattinoni

LECCO / MONZA – La Cisl Medici Monza Brianza Lecco ha eletto Enrico Valle come suo nuovo segretario generale. Valle, 53 anni, è medico di base a Bellusco dal 1999. Alla sua elezione da parte del Consiglio Generale è seguita quella di Daniela Zagaria e Antonio Gattinoni, che lavoreranno al suo fianco nel ruolo di componenti di segreteria.

“L’incarico che mi è stato affidato richiede molto impegno, soprattutto in un momento così delicato per la categoria medica in generale e del territorio in particolare” ha dichiarato Valle alla chiusura della seduta “cercherò di svolgerlo al meglio, conscio del grande lavoro che ci attende per garantire la tutela dei lavoratori in un settore come quello della sanità fortemente segnato dalla pandemia, dai tagli al sistema sanitario e dalla carenza di personale”.

La Federazione Cisl Medici rappresenta e tutela i lavoratori nei settori del servizio sanitario nazionale in cui si articola la presenza medica e veterinaria ed in particolare i medici e i veterinari dipendenti del Ssn e i medici convenzionati di medicina generale, specialistica ambulatoriale, specialistica pediatrica, guardia medica e continuità assistenziale, medicina dei servizi. La Cisl Medici rappresenta, inoltre, i medici dipendenti di strutture private, delle Rsa, dalle ex Ipab, degli Istituti di Ricerca a carattere scientifico, i Medici liberi professionisti.