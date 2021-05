Cna Lecco resta “in rosa”. Picariello riconfermata alla presidenza

Al vertice della sezione lecchese della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese c’è Giovanna Picariello

Ha ricoperto il ruolo già negli ultimi 4 anni

LECCO – Picariello svolge un’attività tipicamente maschile, quella del termotecnico, e guida l’Associazione che vede il Consiglio Direttivo di zona interamente formato da uomini.

“Sono contenta della conferma perché questo significa che la strada tracciata e intrapresa negli ultimi anni è quella giusta e che la direzione da mantenere è quella impostata nel lavoro che abbiamo fatto finora – dice Picariello -. Sono anche orgogliosa dell’esito di queste consultazioni perchè sono una delle poche donne che ricoprono un ruolo dirigenziale all’interno di Cna del Lario e della Brianza, l’unica Presidente di provincia al femminile”.

I programmi per i prossimi 4 anni prevedono l’implementazione dei servizi presenti sul territorio e il consolidamento della presenza di Cna come punto di riferimento per le imprese e gli artigiani.

Fanno parte del nuovo Direttivo di zona Franco Pozzoni, impiantista titolare della Seacet di Robbiate, Paolo Galbiati consulente per organizzazione aziendale ed export titolare dell’omonimo studio con sede a Lecco e Milano e Gianfranco Magni, impiantista elettrico titolare della “Proget Srl” di Introbio.

In questo mese di rinnovo cariche, sono stati nominati Presidenti di categoria per il settore pasticceria Michele Alippi della “Pasticceria Amerigo” di Mandello del Lario e per il settore trasporti, Riccardo Gervasoni alla guida dell’omonima azienda di famiglia di Lomagna.