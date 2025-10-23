Coldiretti. Il carrello della spesa pesa sui bilanci familiari: “Difendere il potere d’acquisto”

Nel 2024 la spesa media mensile delle famiglie lariane per prodotti alimentari è stata di 504,51 euro

Un dato che si colloca leggermente sotto la media nazionale

LECCO – Riempire il carrello della spesa continua a essere un impegno consistente per le famiglie lariane. Nel 2024, secondo le elaborazioni della Coldiretti Como Lecco su dati Istat, la spesa media mensile per prodotti alimentari ha raggiunto i 504,51 euro, leggermente inferiore alla media nazionale di 532,85 euro ma comunque significativa.

Il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi commenta: “Anche nelle nostre province il carrello della spesa pesa sui bilanci familiari. Il dato comprensoriale, pur sotto la media italiana, conferma che la priorità resta difendere il potere d’acquisto e valorizzare la filiera agricola del territorio. Sostenere i nostri produttori – dalle aziende agricole ai mercati di Campagna Amica – significa scegliere qualità, trasparenza e prezzi più equi, con un valore che torna alle comunità locali. Chiediamo che lungo la filiera sia garantita corretta formazione dei prezzi e contrasto alle pratiche speculative, perché il cibo non può diventare terreno di rendite a scapito di chi produce e di chi compra”.

Coldiretti invita i cittadini di Como e Lecco a privilegiare acquisti locali, stagionali e tracciabili, puntando su etichette chiare e sulla rete dei mercati di Campagna Amica, con l’obiettivo di tutelare qualità, convenienza e sostenere l’economia agricola locale.

Dati chiave 2024 (fonti: elaborazioni Coldiretti su Istat, 2024):