Coldiretti, l’ondata di maltempo mette in difficoltà gli agricoltori

In Lombardia semine in crisi per la pioggia, laghi sopra la media

La denuncia dell’associazione degli agricoltori lariani

LECCO – La pioggia senza tregua sta compromettendo le tradizionali semine autunnali come quelle del frumento tenero, loietto, triticale e grano duro, con una forte percentuale delle operazioni in media ancora da completare (circa il 50% in Lombardia). E’ quanto emerge da un monitoraggio di Coldiretti sul territorio mentre l’ultima ondata di maltempo sta colpendo le nostre province.

“Nei terreni allagati – sottolinea Coldiretti Como Lecco – è impossibile entrare per effettuare le necessarie operazioni colturali mentre, dove si è già seminato, i germogli e le piantine rischiano di soffocare per la troppa acqua”.

Gli effetti del maltempo, spiegano dall’associazione, si fanno sentire anche nei grandi laghi lombardi come quello di Como all’81%, il Maggiore con un grado di riempimento dell’85,5%, quello di Garda all’87,1%, quello d’Iseo a 74,3% tutti con livelli sopra la media del periodo.

E’ il risultato di giorni di pioggia ininterrotta che sta colpendo da Nord a Sud l’Italia intera, dove a novembre sono più che raddoppiate le tempeste di pioggia, vento, neve, grandine e trombe d’aria, con un aumento record del +121% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sottolinea l’associazione.

“L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma anche in Italia tanto che siamo di fronte ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione che – evidenzia il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi – si manifesta con una più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali e territoriali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo”.