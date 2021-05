Il rapporto di lavoro domestico: corso di 4 ore in Confcommercio Lecco

Le informazioni utili per chi deve gestire colf o badanti

LECCO – Hai una colf o una badante e vuoi sapere come gestire al meglio il lavoro domestico? Stai cercando qualcuno che ti aiuti nella gestione della casa o si prenda cura di un tuo famigliare fragile, ma non vuoi arrivare impreparato a questa scelta?

Confcommercio Lecco organizza nel mese di giugno un corso per fornire informazioni utili a tutte le famiglie, in primis quelle che sono attive nel commercio nel turismo e nei servizi.

Con il supporto di un esperto consulente del lavoro, verranno analizzate le diverse esigenze in modo tale da poter valutare il giusto rapporto da instaurare con l’assistente – che sia colf o badante – che si andrà ad assumere o che è già alle dipendenze. In base all’inquadramento e all’orario di lavoro (tempo pieno o part time), verrà analizzata la composizione della busta paga, fino ad arrivare al calcolo del Tfr e dei contributi da versare. Per concludere, verranno illustrati i vari moduli e documenti necessari alla gestione del rapporto di lavoro.

Le lezioni sono in programma in due giornate: mercoledì 9 e 16 giugno dalle ore 18 alle ore 20. Il corso, dal titolo “La gestione del rapporto di lavoro domestico”, si terrà in presenza presso la sede di Confcommercio Lecco (piazza Garibaldi 4 a Lecco), rispettando tutte le disposizioni vigenti in materia anti-Covid19. Le iscrizioni vanno effettuate entro giovedì 3 giugno.

Per ulteriori informazioni contattare Confcommercio Lecco – ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.