Come leggere la bolletta, ecco il video tutorial di Lario Reti Holding

Il video tutorial che aiuta a leggere la bolletta idrica

Un metodo semplice e veloce per interpretare i propri consumi

LECCO – Leggere la bolletta del gas, della luce o dell’acqua è sempre stato un bel rompicapo: districarsi fra i numeri di consumo, quote fisse e imposte ha sempre creato non poche difficoltà. Per questo motivo, Lario Reti Holding ha voluto rendere più semplice la lettura e la comprensione della bolletta idrica, mettendo a disposizione di tutta la clientela un video tutorial che spieghi con semplicità cifre, scadenze e consumi.

Dati e formato della bolletta sono prescritti per legge dall’autorità di regolazione Arera e un video risulta un modo semplice per illustrare le modalità di pagamento, i dati della fornitura (ubicazione, tipologia d’uso), il consumo e i servizi fatturati (acquedotto, fognatura e depurazione). Il video è anche linkato tramite QB code nell’intestazione di ogni bolletta.