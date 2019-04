Facebook aziendale, un corso in Confcommercio

Corso di 6 ore per rendere la propria pagina social sempre più performante

LECCO – “E’ sempre più evidente a chi fa impresa che l’approccio istintivo e intuitivo ai social, in particolare a Facebook, non paga più. Serve un cambio di passo per avere una pagina aziendale efficace e interessante… non per l’autore ma per il suoi fruitori!”. Nasce da questa riflessione il corso “Facebook aziendale performante” organizzato da Confcommercio Lecco e rivolto a quelle imprese che svolgono già un’attività su Facebook. Un percorso formativo di approfondimento, della durata complessiva di sei ore, per ottimizzare la comunicazione e i contenuti e sviluppare in modo professionale dei piani editoriali digitali mirati.

Il programma

Il programma del corso, rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo, toccherà i seguenti punti: costruire contenuti interessanti per gli utenti e non per se stessi; fare PR digitali: lo sviluppo della pagina coinvolgendo starters (persone che aiutano nel lancio) e interagendo con infuencers (persone che aiutano a sviluppare le attività); analizzare e monitorare le statistiche (insights) e calibrare meglio gli interventi; organizzare un piano editoriale base e una lista di starters e di influencers.

Orari, info e iscrizioni

Il corso si terrà lunedì 13 e lunedì 20 maggio dalle ore 15 alle ore 18 presso Palazzo del Commercio a Lecco. Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro lunedì 6 maggio) rivolgersi a: Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione – tel. 0341/356911; email – formazione@ascom.lecco.it