Competenze e occupazione. Il Patto territoriale di Lecco chiude con oltre l’80% di inserimenti lavorativi

Presentati al Politecnico di Lecco gli esiti del progetto promosso dalla Provincia con 15 partner e una rete di 21 soggetti

La presidente Alessandra Hofmann: “Il Patto ha messo al centro persone, formazione, lavoro e futuro del territorio”

LECCO – Oltre l’80% dei destinatari del progetto ha ottenuto almeno un contratto di lavoro e una rete composta da 15 partner e 21 soggetti del sistema istituzionale, economico-sociale e formativo ha lavorato insieme per affrontare il disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Sono alcuni dei risultati emersi durante l’evento conclusivo del Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro in provincia di Lecco, ospitato nella mattinata di ieri, mercoledì 10 giugno, nell’Aula Magna del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.

L’incontro, dal titolo “Dal Patto al futuro: storie e competenze che diventano opportunità”, è stato dedicato alla presentazione degli esiti del progetto, promosso dalla Provincia di Lecco, capofila dell’iniziativa, e presentato a Regione Lombardia nell’aprile 2024. Il Patto si è concentrato su tre comparti strategici dell’economia locale – metalmeccanico, elettrico-elettronico e turismo-ristorazione – con l’obiettivo di favorire l’incontro tra imprese e lavoratori e sostenere lo sviluppo del sistema economico e occupazionale del territorio.

A luglio 2024 il progetto è stato ammesso a finanziamento da Regione Lombardia per un importo complessivo di 363.966,68 euro, di cui 291.173,34 euro di contributo pubblico nell’ambito delle risorse della Politica di Coesione 2021-2027 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus. Dopo l’avvio, avvenuto il 28 ottobre 2024, la Provincia di Lecco ha svolto un ruolo di coordinamento tra i diversi partner, favorendo la costruzione di una rete tra enti pubblici, operatori accreditati, mondo della formazione, parti sociali e imprese.

Nel suo intervento, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann ha evidenziato come le attività realizzate abbiano favorito l’incontro tra persone in cerca di occupazione e imprese, sottolineando che “oltre l’80% dei destinatari del progetto ha avuto almeno un contratto di lavoro” e che l’obiettivo di attrarre nuovo personale nei tre settori individuati dal Patto è stato raggiunto.

Tra gli aspetti qualificanti dell’iniziativa anche il coinvolgimento delle scuole. La partecipazione degli studenti alla realizzazione del logo del Patto e delle videointerviste dedicate ai protagonisti del progetto ha contribuito a rafforzare il legame tra giovani e territorio. “Il Patto territoriale ha rappresentato un’esperienza di collaborazione concreta e di visione comune, capace di mettere al centro le persone, la formazione, il lavoro e il futuro del territorio lecchese”, ha sottolineato Hofmann, aggiungendo che la rete costruita in questi mesi costituisce “un patrimonio prezioso” destinato a continuare a generare opportunità, innovazione e coesione sociale.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato un report dedicato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle imprese lecchesi. Dall’analisi emerge che nel 2025 solo il 10,8% delle aziende del territorio dichiara di utilizzare tecnologie legate all’IA, mentre quasi nove imprese su dieci non hanno ancora adottato questi strumenti. Tra le aziende che già le impiegano, gli utilizzi più diffusi riguardano il marketing, la promozione digitale e l’e-commerce.