Comunicazione interna ed esterna e intelligenza artificiale per il business

Doppio appuntamento formativo organizzato da Confcommercio Lecco

Per entrambi è previsto il rimborso del 100% della quota d’iscrizione per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Doppio appuntamento formativo ad aprile dedicato alla comunicazione interna ed esterna – cuore pulsante di ogni azienda ed elemento caratterizzante capace di fare la differenza in un mondo sempre più competitivo – e al potenziamento del business grazie all’intelligenza artificiale, oggi più che mai necessaria e centrale per chi desidera distinguersi e crescere sul mercato. Entrambi i corsi organizzati da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, si svolgeranno presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco e sono rimborsati al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Mercoledì 2 aprile e mercoledì 9 aprile dalle ore 8.30 alle ore 14.30 è in programma il corso “Comunicazione interna ed esterna: il nuovo storytelling per far crescere le aziende”: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 24 marzo. Docente sarà Chiara Fumagalli. Il corso è pensato per chi desidera trasformare lo storytelling in uno strumento strategico per la crescita aziendale, sia interna che esterna. I partecipanti impareranno a strutturare messaggi chiari e ispiratori, capaci di rafforzare l’identità aziendale e creare una connessione autentica con il pubblico. Attraverso un approccio pratico e interattivo, si scoprirà come le storie possano ispirare i team, migliorare la comunicazione interna e potenziare le relazioni con i clienti.

Perché le storie non sono solo racconti, ma potenti strumenti per migliorare la brand reputation, fidelizzare i clienti e guidare la crescita aziendale. Il programma del corso è il seguente: saper comunicare il proprio brand nell’attuale contesto di mercato, sia esternamente verso clienti e fornitori, sia internamente nei confronti dei propri collaboratori; la comunicazione efficace come leva fondamentale di business; gestire il team e il cliente: quali strategie comunicative adottare, gli strumenti di comunicazione più utilizzati oggi (mail e strumenti digitali); legame tra comunicazione e management aziendale.

Lunedì 7 aprile e lunedì 14 aprile dalle ore 14 alle ore 18 è invece in calendario il corso “Potenzia il tuo business con l’intelligenza artificiale”: le iscrizioni vanno effettuate entro venerdì 28 marzo. Il corso verrà tenuto da docenti certificati Google. L’obiettivo del corso è quello di analizzare come l’intelligenza artificiale possa supportare l’imprenditore e il commerciante nel prendere decisioni più rapide, efficaci e basate sui dati, migliorando ogni aspetto della attività e portando così il business a un livello successivo. Dalle risposte automatiche ai clienti, all’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie, fino all’analisi dei dati per individuare nuove opportunità di crescita, i partecipanti scopriranno un universo di possibilità che l’AI può offrire loro, esplorando strategie concrete per integrare facilmente l’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane.

Il programma prevede questi argomenti: introduzione a ChatGPT (un assistente virtuale avanzato in grado di rispondere, creare contenuti e assisterti nelle tue operazioni aziendali; i vantaggi e le sfide di integrare l’AI nel tuo business; impara a utilizzare ChatGPT in modo strategico per ottimizzare la comunicazione e migliorare la produttività); come dialogare con l’AI per avere risposte efficaci; strategia di Marketing Digital ( scegliere canali giusti e contenuti mirati); ricerche di mercato (analizza il percorso decisionale del cliente con l’AI per portarlo all’acquisto finale).

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro il 24 marzo per il corso “Comunicazione interna ed esterna: il nuovo storytelling per far crescere le aziende” e entro il 28 marzo per “Potenzia il tuo business con l’intelligenza artificiale”) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.