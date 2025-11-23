Comunità Democratica Lecco: incontro su economia generativa e studio strategico

Appuntamento giovedì 27 novembre alle 21 presso la sede Cisl di via Besonda

LECCO – Un incontro sullo sviluppo economico territoriale si terrà presso la sede Cisl di via Besonda, promosso da Comunità Democratica Lecco. L’iniziativa prosegue idealmente il percorso avviato lo scorso 28 ottobre nella sede della Camera di Commercio, dedicato all’economia generativa.

Giovedì 27 novembre alle 21 il dibattito continuerà con un approfondimento sui contenuti dello “Studio strategico territoriale”, recentemente presentato da Confindustria Como e Lecco-Sondrio, tramite un’analisi dettagliata e una discussione partecipata.

Lo Studio sarà presentato dal curatore, dottor Pio Parma, mentre al dibattito prenderanno parte rappresentanti del mondo imprenditoriale, sindacale e istituzionale: Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco-Sondrio; Mirco Scaccabarozzi, segretario generale della Cisl Monza Brianza–Lecco; e Alessandra Hofmann, presidente dell’amministrazione provinciale di Lecco.