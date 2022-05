Comunità energetiche locali: certezze e opportunità. Un convegno a Lecco

Appuntamento lunedì 23 maggio alle ore 18 a Palazzo Falck

Un momento di confronto con le istituzioni e gli operatori del settore dell’energia

LECCO – “Le comunità energetiche locali: certezze e opportunità”. E’ questo il titolo del convegno di approfondimento dedicato a comuni e cittadinanza in programma lunedì 23 maggio alle ore 18, nella sala conferenze di Palazzo Falck a Lecco (piazza Garibaldi, 4).

Sarà un momento di confronto con le istituzioni e gli operatori del settore dell’energia sulla recente legge regionale 23 febbraio 2022 n. 2 e una preziosa occasione per tutti coloro che vogliano essere aggiornati su un tema di grande attualità, per rispondere ad alcune delle domande più semplici e ricorrenti in materia: Cosa sono le Comunità Energetiche? Qual è il loro obiettivo? Quali sono i vantaggi di costituire una Comunità energetica?

L’incontro, organizzato e moderato dal Consigliere regionale Mauro Piazza, vedrà la partecipazione di tre importanti relatori: Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni di Regione Lombardia, Paolo Arrigoni, Senatore – Questore del Senato della Repubblica e Responsabile del dipartimento Energia della Lega- Salvini Premier e Marco Canzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acsm-Agam Spa.

Il confronto dei legislatori con il principale player territoriale del settore energetico permetterà non solo di analizzare le novità normative a livello sia statale che regionale ma di creare un dialogo fatto di proposte e di momenti di dibattito costruttivo sull’approvvigionamento energetico del sistema produttivo italiano e sull’importanza delle fonti rinnovabili.

Una serata che aiuterà cittadini, imprese, Enti locali e le Istituzioni stesse a prendere maggior consapevolezza sulle sfide future, una consapevolezza sempre più necessaria, anche alla luce della crisi Ucraina.