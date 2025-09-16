Con Confcommercio corso base di Management nel settore HO.RE.CA

16 ore per formarsi nell’hospitality e nella ristorazione

Iscrizioni entro il 3 ottobre

LECCO – Un percorso formativo unico, progettato per chi sogna di aprire una nuova attività o vuole migliorare la gestione di una realtà già esistente nel settore dell’hospitality e della ristorazione. Un’opportunità di acquisire le competenze necessarie per affrontare le sfide di un mercato competitivo e fare un salto di qualità significativo. La possibilità preziosa di essere guidati passo dopo passo attraverso tutte le fasi fondamentali che vanno dall’ideazione del progetto al coordinamento operativo quotidiano. E’ in programma per 4 martedì consecutivi (14-21-28 ottobre e 4 novembre) il corso base di “Management nel settore HO.RE.CA.” organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 3 ottobre: è previsto un rimborso del 50% della quota per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Grazie a un approccio pratico e strutturato, i docenti esperti forniranno ai partecipanti gli strumenti per trasformare le idee in realtà, aiutandoli a definire strategie vincenti e a ottimizzare le performance della propria attività. Attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e casi studio reali, si potranno ottenere competenze concrete su gestione del personale, controllo dei costi, marketing e customer experience.

Il programma del corso, che si svolgerà presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi dalle ore 14 alle ore 18, è il seguente: strategia e progettazione (analisi degli spazi, definizione della mission e comunicazione efficace); gestione delle risorse umane (selezione dello staff, preparazione del team e gestione dei ruoli); organizzazione e operatività (costruzione del menù, identificazione di punti di forza e debolezza, utilizzo delle tecnologie e checklist operative); aspetti pratici e dettagli operativi (dalle liste della spesa alla gestione quotidiana).

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 3 ottobre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.