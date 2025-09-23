Con Confcommercio e Fimaa Lecco il corso Agente Immobiliare 4.0

Al centro il ruolo dell’intelligenza artificiale

Appuntamento il 16 ottobre. Relatori Salvatore Coddetta e Gianluca Capone

LECCO – Formare i partecipanti sull’uso strategico della tecnologia nel settore immobiliare, senza perdere le capacità relazionali che fanno la differenza nel rapporto con il cliente. E’ questo l’obiettivo del corso organizzato da Confcommercio Lecco e Fimaa Lecco dal titolo “Agente immobiliare 4.0 – Come integrare l’Intelligenza Artificiale senza perdere il valore umano” in programma giovedì 16 ottobre dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 6 ottobre.

“Oggi l’intelligenza artificiale fa parte integrante del nostro mondo: non è più solo curiosità ma un valore aggiunto per la nostra operatività di agenti immobiliari – evidenzia Michele Bonaventura, vicepresidente di Fimaa Lecco e referente per la formazione della categoria – Si tratta di un driver per migliorare la professione, di uno strumento che va a integrare, non a sostituire, le nostre capacità. Non bisogna avere diffidenza o paura rispetto all’IA: il ruolo di consulente qualificato che noi offriamo ai clienti non potrà essere sostituito. Nello stesso tempo però deve essere chiaro a tutti gli agenti che la tecnologia rappresenta un partner indispensabile”.

Poi aggiunge: “Questo corso vuole fornire le indicazioni giuste per usare al meglio l’intelligenza artificiale, anche nell’ottica di rendere più semplici e lineari alcune fasi del nostro lavoro che oggi sono lunghe e complesse. Il nostro obiettivo è quello di promuovere un uso consapevole di questa componente innovativa, diventata sempre più indispensabile per la nostra professione”.

Relatori saranno Salvatore Coddetta, formatore e coach a livello nazionale, specializzato nel settore immobiliare a supporto del management aziendale, e Gianluca Capone, consulente di marketing strategico e digital marketing. Il corso – pensato su misura per agenti immobiliari e titolari di agenzia – affronterà il tema della trasformazione digitale nell’immobiliare offrendo gli strumenti per affrontare il cambiamento in sicurezza grazie a una formazione strategica su IA e soft skills. Ai partecipanti verranno fornite tecniche pratiche per migliorare l’efficacia delle trattative e verrà data la possibilità di fare networking e confronto tra professionisti.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (da effettuare entro il 6 ottobre) contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: email formazione@ascom.lecco.it ; tel. 0341/356911.