Con Confcommercio Lecco al via il corso di armocromia

L’armocromia ha l’obiettivo di affinare il look e valorizzare la persona

Sei ore per due lunedì mattina, il 15 e 22 maggio: iscrizioni entro l’8 maggio

LECCO – Trovare i colori giusti che valorizzano una persona al meglio è tutt’altro che semplice. Per questo il Cat Unione Lecco (società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco) ha deciso di organizzare il corso “L’armocromia: il potere dei colori”, che si svolgerà lunedì 15 e lunedì 22 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco.

L’obiettivo è quello di consigliare o di sapere abbinare gli abiti e i colori adatti ad apparire al meglio, affinando così il proprio look: l’abbigliamento e il make up possono infatti ottimizzare le caratteristiche cromatiche individuali, perfezionando l’immagine e la cifra stilistica personale.

Il corso – con iscrizioni da effettuare entro lunedì 8 maggio e rimborso del 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo – sarà tenuto da Elena Colombo, consulente d’immagine, style coach e formatrice. La docente scelta vanta un’esperienza ultra decennale come formatrice aziendale sulle tematiche della comunicazione interpersonale, verbale, non verbale e comportamentale; dal 2009 è consulente d’immagine e ha fatto confluire nella professione sinergie di conoscenze, strumenti e metodologie operative che rimandano al coaching, al mondo della comunicazione interpersonale e della simbologia dell’immagine.

Il programma del corso prevede i seguenti argomenti: introduzione al corso: cosa è l’armocromia, come nasce, perché può essere utile; concetti di base dell’armocromia: sotto e sovra-tono della pelle, temperatura calda e fredda, valore cromatico, intensità, contrasto; teoria e tecnica delle 4 stagioni: individuare la stagione e il sottotipo cromatico di appartenenza per individuare le palette di abbigliamento e make up; gli strumenti dell’armocromia: drappi, cornici, palette, luci, materiali visivi; prove pratiche

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro l’8 maggio) è possibile contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.