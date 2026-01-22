Con Confcommercio Lecco il corso “Accoglienza e gestione del turista”

Formazione pratica per migliorare ospitalità, comunicazione e problem solving nelle strutture ricettive e nei negozi del territorio

Iscrizioni aperte fino al 30 gennaio con rimborso totale per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali

LECCO – Accogliere un turista non significa solo offrire un servizio, ma creare un’esperienza memorabile che valorizzi il territorio e fidelizzi il cliente. Con questo obiettivo, Confcommercio Lecco propone il nuovo corso “Accoglienza e gestione del turista”, rivolto a chi opera nelle strutture ricettive e nei negozi della provincia.

Il percorso formativo, organizzato da Cat Unione Lecco, si terrà il lunedì dalle 14 alle 18 nelle seguenti dati: 9 e 23 febbraio, 9 marzo. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 30 gennaio, con rimborso del 100% delle quote per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

ll corso permetterà ai partecipanti di imparare a creare esperienze positive e memorabili, capaci di fidelizzare il cliente e migliorare la reputazione della propria attività, ma anche ad anticipare i bisogni del cliente, a superare le sue aspettative e a rendere l’ospitalità un elemento distintivo e competitivo.

Il programma è il seguente: l’arte dell’accoglienza (tecniche di comunicazione per mettere a proprio agio il cliente/turista); ascolto ed empatia (comprendere i bisogni e offrire soluzioni mirate); gestione delle obiezioni per offrire un servizio memorabile; emozioni in gioco (riconoscere e gestire le proprie emozioni e quelle del cliente); gestione del reclamo (affrontare l’insoddisfazione e mantenere la fiducia del cliente); problem solving efficace (rispondere con rapidità a richieste complesse o inattese); comunicazione in situazioni di stress (tecniche per mantenere chiarezza, assertività e controllo).

Secondo Confcommercio Lecco, sviluppare queste competenze è fondamentale per valorizzare un territorio come quello lecchese, sempre più attrattivo e in grado di accogliere un pubblico internazionale.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni: