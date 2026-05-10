Con la crisi di Hormuz impennata dei costi per le aziende agricole lariane

L’analisi Coldiretti Como Lecco sui dati camerali

“Fertilizzanti ed energia fuori controllo, le imprese del territorio non possono continuare a sostenere da sole questi rincari”

LECCO – La crisi internazionale legata allo stretto di Hormuz continua a produrre effetti pesanti anche sull’agricoltura lariana, con un nuovo aumento dei costi di produzione che colpisce in particolare fertilizzanti, carburanti ed energia. È quanto evidenzia Coldiretti Como Lecco sulla base di un’analisi Coldiretti su dati camerali diffusa in occasione del vertice Med9 dei Paesi del Mediterraneo dell’Unione Europea riuniti a Roma.

Secondo i dati analizzati, il prezzo dell’urea è salito fino a 870 euro a tonnellata contro i 470 euro dello stesso periodo dello scorso anno, con un incremento dell’85%, mentre il nitrato ammonico è passato da 369 a 510 euro a tonnellata (+38%). Un aumento che si scarica direttamente sulle aziende agricole del territorio, già alle prese con il caro energia e il rialzo del gasolio agricolo.

“Le imprese agricole comasche e lecchesi stanno affrontando una situazione sempre più difficile – sottolinea il presidente di Coldiretti Como Lecco Fortunato Trezzi -. Gli aumenti dei fertilizzanti e dei fattori produttivi incidono pesantemente sulla sostenibilità economica delle aziende, soprattutto in un territorio dove molte realtà operano in aree collinari e montane con costi di gestione già più elevati rispetto ad altre zone”.

Secondo una stima della Fao, la chiusura dello stretto di Hormuz ha rallentato la disponibilità fino a 3 milioni di tonnellate di fertilizzanti al mese, mettendo a rischio la produttività agricola a livello internazionale. Una situazione che, evidenzia Coldiretti, rischia di avere conseguenze anche sulla disponibilità delle produzioni agroalimentari e sulla competitività delle imprese europee.

Nel Lecchese e nel Comasco l’aumento dei concimi pesa non solo sulle coltivazioni cerealicole e foraggere, ma anche sulle produzioni legate alla zootecnia, componente essenziale dell’agricoltura locale. A ciò si aggiunge il rincaro del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi, la gestione delle stalle e il trasporto dei foraggi.

“Il rischio concreto – prosegue Trezzi – è che le aziende agricole si trovino schiacciate da costi ormai fuori scala rispetto ai ricavi. In questo scenario diventa fondamentale accelerare sulle politiche europee a sostegno dell’autonomia produttiva, dell’economia circolare e della riduzione della dipendenza dall’estero per energia e fertilizzanti”.

Coldiretti richiama inoltre la necessità di interventi rapidi e coordinati a livello comunitario per evitare che l’attuale crisi favorisca fenomeni di delocalizzazione produttiva e un progressivo indebolimento dell’agricoltura europea.

“Le nostre imprese – conclude Trezzi – continuano a garantire cibo sicuro, qualità, presidio ambientale e tutela del territorio. Ma non è più possibile chiedere agli agricoltori di sostenere da soli il peso di tensioni geopolitiche che stanno mettendo in difficoltà l’intero sistema produttivo europeo”.