Con l’incontro dedicato all’adolescenza si chiude l’Academy del gruppo Terziario Donna

Conclusa la serie di incontri dedicati alle imprenditrici e voluta dal Gruppo Terziario Donna

L’ultimo appuntamento con la Academy 2019 ha messo a fuoco il tema del neurosviluppo in adolescenza

LECCO – Si è conclusa giovedì 9 maggio la serie di incontri dedicati alle imprenditrici voluta dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco. L’ultimo appuntamento con la Academy 2019, svoltosi in collaborazione con Ente Mutuo e La Nostra Famiglia, ha messo a fuoco il tema del neurosviluppo in adolescenza.

L’incontro, dal titolo “Adolescenti: psicologia e relazione con loro!”, tenutosi come sempre presso la sala Capriate di Confcommercio Lecco, è stato aperto dal saluto di Mariangela Tentori (presidente Terziario Donna). Quindi è toccato a Giuseppe Dalla Costa, direttore Ente Mutuo, descrivere i servizi della realtà da lui guidata per quanto concerne l’assistenza sanitaria rivolta agli imprenditori iscritti.

Quindi è stato dato spazio all’intervento di Giovanna Cristina Campione, psicologa-psicoterapeuta e dottore di ricerca in Neuroscienze de La Nostra Famiglia: “L’adolescenza è spesso fonte di frustrazione per gli adulti, ma non deve essere così. Tutte le varie ‘manifestazioni difficoltose’ a cui assistiamo in realtà si basano su cambiamento celebrali”.

Durante la serata sono stati approfonditi gli aspetti più peculiari del neurosviluppo in adolescenza, le potenzialità e i rischi associati, offrendo così uno spunto di riflessione sulla modalità di interazione con l’adolescente di oggi.

L’incontro del 9 maggio ha chiuso, come detto, il ciclo voluto dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco, e in particolare dalla sua presidente Mariangela Tentori, con la collaborazione costante di Ente Mutuo. Il primo incontro dedicato all’argomento della prevenzione, in partnership con la Clinica San Martino, si è svolto a gennaio; il secondo (a febbraio) e il terzo (a marzo) hanno invece visto il coinvolgimento del Cab Polidiagnostico e sono stati dedicati uno all’alimentazione e l’altro al tema “Cuore e attività fisica”.