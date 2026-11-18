Definire confini regolatori certi tra vendita con consumo immediato e somministrazione

Il direttore Riva: “Sbagliato abbassare gli standard: servono controlli efficaci e condizioni di parità”

LECCO – La ristorazione è una rete capillare di imprese, lavoro e servizi per i territori: oltre 262 mila attività attive, presenti nel 98% dei circa 7.900 comuni italiani, con una densità media di 4,5 esercizi ogni mille abitanti. Un sistema che genera consumi per circa 100 miliardi di euro l’anno e un valore aggiunto di 59,3 miliardi di euro, ma che oggi affronta una pressione concorrenziale crescente da parte di attività che, pur non essendo pubblici esercizi, offrono servizi sempre più assimilabili alla somministrazione senza gli stessi requisiti, oneri e responsabilità di bar e ristoranti.

Di fronte a questa situazione – con dehors fuori perimetro, consumo di alcolici non presidiato e divari contrattuali – Fipe Confcommercio è ufficialmente intervenuta per chiedere regole chiare, controlli efficaci e condizioni di parità. Un appello che trova concorde anche Confcommercio Lecco, come spiega il direttore Alberto Riva: “I pubblici esercizi non chiedono meno concorrenza: chiedono una concorrenza efficace. Chi offre ai consumatori un servizio assimilabile al bar o ristorante deve operare con gli stessi requisiti, gli stessi oneri e le stesse responsabilità di chi è regolarmente abilitato alla somministrazione. Chiediamo a Comune e Regione di intervenire con regole chiare e applicazioni coerenti su somministrazione, dehors, vendita di alcolici e contratti collettivi. La concorrenza leale non si costruisce abbassando gli standard, ma chiedendo a ciascuno di rispettare il proprio ruolo, i propri obblighi e le proprie responsabilità. Solo così possiamo tutelare le imprese, il lavoro e la qualità dei nostri territori”.

E aggiunge: “Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pubblici esercizi non sono solo attività economiche: sono presidi di prossimità, qualità urbana, sicurezza e attrattività turistica. La loro tutela passa da regole chiare, controlli efficaci e condizioni di parità per tutte le imprese che offrono gli stessi servizi ai consumatori. In pratica, come ha avuto modo di ripetere spesso in questi anni anche il nostro presidente nazionale Carlo Sangalli, deve valere un principio semplice ma chiaro: stesso mercato, stesse regole”.

Nel concreto Fipe Confcommercio chiede alle istituzioni locali un confronto strutturato e interventi concreti su quattro fronti:

definire confini regolatori certi tra vendita con consumo immediato e somministrazione, applicando il criterio funzionale già indicato dalla giurisprudenza;

regolare il dehors come concessione di spazio pubblico, evitando che diventi uno strumento per svolgere di fatto somministrazione senza titolo;

garantire che vendita e consumo di alcolici rispettino le tutele previste per la somministrazione, con particolare attenzione a minori, sicurezza e aree della movida;

contrastare il dumping contrattuale, assicurando che il costo del lavoro non diventi un vantaggio competitivo illegittimo (oggi il CCNL Fipe Confcommercio è il terzo contratto collettivo più diffuso in Italia per numero di lavoratori).

In particolare, il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva si sofferma su due punti cruciali, quello dei dehors e quello degli alcolici. Sul primo sottolinea: “Il dehors è una concessione di suolo pubblico, non un’estensione automatica del locale. Quando tavoli e sedie sono utilizzati da esercizi non abilitati alla somministrazione, l’occupazione del suolo pubblico altera la natura dell’impresa e trasforma l’estemporaneità del consumo immediato in una sosta più lunga. Le prassi comunali, però, restano molto diverse: in alcuni territori tavoli e sedie sono giustamente vietati, altrove non esistono limiti agli arredi. Il risultato è un mosaico di regole che in violazione della normativa nazionale, genera incertezza per le imprese, disparità di trattamento e rischi per decoro, sicurezza e vivibilità degli spazi urbani”. Sul secondo rimarca: “Anche per le bevande alcoliche la distinzione è essenziale. La vendita per asporto e la somministrazione seguono regole differenti: solo la seconda comporta obblighi specifici in materia di sicurezza, tutela dei minori, responsabilità dell’esercente, limiti orari e controllo del consumo. Eppure, in alcuni territori, prassi applicative locali hanno esteso di fatto la possibilità di consumare alcolici in loco ad attività non abilitate alla somministrazione. Un fenomeno che alimenta punti di vendita e consumo non presidiati, soprattutto nelle aree della movida, e che rischia di moltiplicare le esternalità negative e vanificare le tutele previste dall’ordinamento”.