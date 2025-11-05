Confapi Lecco Sondrio annuncia 17 offerte di lavoro per novembre

(ADV) – Stai cercando lavoro a Lecco o Sondrio? Con novembre 2025 Confapi Lecco Sondrio pubblica 17 nuove offerte di lavoro nel settore produttivo, tecnico e amministrativo.

Le aziende del territorio cercano saldatori, operatori CNC, tecnici elettrici, product manager, addetti logistici e profili amministrativi.

Scopri le posizioni aperte e candidati alle opportunità più adatte alle tue competenze.



Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per aziende associate cerca:

1. Responsabile amministrazione con esperienza decennale

Si richiede:

ottima conoscenza nel campo contabile – amministrativo

ciclo attivo – ciclo passivo / intra cessioni – acquisti

preparazione budget annuale / bilancio e relative scritture

registri iva – iva mensile

gestione banche / agenti

conoscenza word / Excel

capacità organizzativa – gestione del personale

Sede di lavoro: Calolziocorte (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

2. Addetto/a ricevimento merci con bollettazione

La risorsa sarà inserita all’interno del reparto logistico e si occuperà di:

– Ricezione e controllo della merce in entrata da fornitori e fattorini

– Gestione camion in ingresso

– Gestione magazzinieri

– Gestione documentale: emissione DDT, archiviazione, etichettatura

– Ricevimento telefonate

– Attività di reception

Requisiti

– Buona conoscenza del Pacchetto Office (Outlook, Excel, Word)

– Conoscenza base di Inglese e Francese

– Conoscenza base di gestionali (preferibile BC Micrisoft)

– Precisione, dinamismo, etica del lavoro e rispetto delle scadenze

– Disponibilità all’apprendimento e capacità di seguire le istruzioni del superiore

– Buone doti relazionali

– Problem solving

Sede di lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

3. Saldatore a TIG

Principali attività:

Saldatura TIG di precisione su metalli

Controllo qualità delle saldature

Manutenzione ordinaria delle attrezzature

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa di almeno 2 anni nella saldatura TIG

Buona conoscenza della tecnica di saldatura TIG e dei materiali utilizzati

Capacità di lettura del disegno tecnico

Precisione, attenzione ai dettagli e manualità

Sede di Lavoro: Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

4. Vice Responsabile di Linea di produzione

Obiettivo del ruolo

La figura si occuperà in maniera efficace ed efficiente della conduzione delle linee affidate in modo da rispettare le scadenze previste dal programma di produzione, in assenza del responsabile coordinerà il personale per garantire l’esecuzione dei programmi produttivi nel rispetto di tempi, costi, qualità e affidabilità previsti, assicurando la corretta gestione delle linee e il supporto tecnico-operativo durante il turno.

Principali responsabilità

• (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Seguire l’avanzamento del programma di produzione

• (in collaborazione con il Direttore di stabilimento) Assicurare il rispetto delle istruzioni operative da parte del personale presente sulla linea

• Gestisce le operazioni di funzionamento degli impianti e manutenzione giornaliera

• Gestisce le operazioni legate ai software aziendali (MES & POCKET)

• Gestisce l’inventario del materiale di produzione della linea

• Gestisce l’asservimento della linea e i prelievi dai magazzini

• Promuove e sostiene un clima aziendale improntato alla trasparenza dei rapporti e alla collaborazione

Competenze trasversali (Hard Skills)

• Conosce le tempistiche e le metodologie per le varie fasi produttive relative alla linea

• Conosce le procedure inerenti agli standard qualitativi richiesti

• Buona manualità, conoscenza delle basi meccaniche e pneumatiche

• Buona padronanza dei sistemi informatici aziendali (es. MES).

Competenze trasversali (Soft Skills)

• Possiede le 3 caratteristiche del team player ideale: umiltà, passione e competenza

• Ha la curiosità e la determinazione nello svolgere le attività richieste

• Ha doti di precisione

• Ha spiccata capacità di lavorare in squadra

• Riesce a stabilire e mantenere relazioni lavorative serene con i colleghi e il capo Reparto

• Riesce a comunicare correttamente ed esaurientemente con tutti i livelli del personale

• Forte senso di responsabilità e attitudine al problem solving

Titolo di studio e requisiti preferenziali:

• Diploma tecnico o titolo equivalente.

• Esperienza pregressa in ruoli analoghi nel settore manifatturiero metalmeccanico.

• Esperienza pregressa in realtà che applicano le logiche di 5S, Smed e lean production. Cosa offriamo

• Ambiente di lavoro dinamico e orientato al miglioramento continuo.

• Formazione tecnica e supporto costante da parte del team.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

5. Un/una Product Manager

La risorsa sarà il punto di riferimento tecnico-commerciale per la gamma prodotti aziendale. Avrà il compito di guidare la strategia di prodotto, analizzare i bisogni dei clienti e tradurli in soluzioni concrete, assicurando un’offerta competitiva e di valore.

Il ruolo prevede un costante allineamento con la forza vendita, l’Ufficio Tecnico e la Produzione, coordinando e implementando le strategie di sviluppo della gamma prodotti aziendale.

Responsabilità principali:

• Pianificare e coordinare progetti di sviluppo e industrializzazione di nuovi prodotti.

• Gestire tempi, costi e risorse, garantendo il rispetto di scadenze e budget.

• Analizzare mercati, clienti e concorrenti per individuare nuove opportunità.

• Definire posizionamento e strategia commerciale dei prodotti.

• Supportare la rete vendita con argomentazioni tecniche e materiali di valore.

• Coordinare il lancio di nuovi prodotti, inclusa formazione tecnica e commerciale.

• Partecipare a fiere, eventi di settore e incontri con clienti strategici.

Requisiti richiesti:

• Laurea in Ingegneria Meccanica, Gestionale o discipline affini (valutabile anche Economia con background tecnico-commerciale).

• Esperienza di 3–5 anni in ruoli di Product Management, Tecnico-Commerciale o Marketing Prodotto in contesti metalmeccanici o affini.

• Conoscenza di processi industriali e mercato B2B.

• Capacità di lettura di disegni tecnici e specifiche di prodotto.

• Buona padronanza di ERP, CRM, MS Office; gradita base CAD.

• Ottima conoscenza dell’inglese; gradito francese.

Competenze personali:

• Spiccata attitudine commerciale e orientamento al cliente.

• Capacità di tradurre esigenze di mercato in requisiti tecnici.

• Ottime doti comunicative e di negoziazione.

• Team working e visione strategica.

• Orientamento al risultato, autonomia e problem solving.

• Mentalità aperta, curiosità e propensione al miglioramento continuo.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time – NO smart working

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

6. Tecnico di industrializzazione

La risorsa sarà responsabile dell’introduzione, ottimizzazione e standardizzazione dei processi produttivi, garantendo la corretta transizione dal progetto alla produzione in serie. Un ruolo chiave per trasformare idee in prodotti reali, trovando fornitori di macchine e componenti e migliorando costantemente i processi interni.

Attività principali:

• Collaborare con Ufficio Tecnico e R&D per l’analisi di producibilità di nuovi prodotti.

• Sviluppare e validare cicli produttivi e distinte base (BOM).

• Definire specifiche tecniche per impianti, attrezzature e macchinari.

• Supportare il collaudo di nuovi impianti e layout produttivi.

• Ottimizzare tempi e metodi di produzione, analizzando costi e margini.

• Contribuire al miglioramento continuo con metodologie Lean (Kaizen, 5S, ecc.).

• Gestire la fase di pre-serie e monitorare la stabilizzazione del processo.

• Interfacciarsi con fornitori esterni per attrezzature e materiali industriali.

Requisiti:

• Diploma tecnico (Meccanica, Meccatronica, Automazione) o Laurea in Ingegneria Industriale/Meccanica.

• Almeno 2 anni di esperienza in ruoli simili in ambito manifatturiero (automotive, elettromeccanico, metalmeccanico o biomedicale).

• Conoscenza processi produttivi (lavorazioni meccaniche, assemblaggio, stampaggio, saldatura, ecc.).

• Capacità di lettura del disegno tecnico e normativa ISO/UNI/CE.

• Familiarità con CAD (AutoCAD, Inventor) e sistemi ERP/MRP.

• Conoscenza Lean, MTM e strumenti di analisi dati (Excel avanzato, MES/BI).

• Ottimo inglese tecnico.

Competenze personali:

• Capacità analitica e problem solving.

• Iniziativa e orientamento al miglioramento continuo.

• Attitudine al lavoro in team e buone doti comunicative.

• Flessibilità, autonomia e curiosità verso nuove sfide.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

Impegno orario: full time – NO smart working

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

7. Operatore CNC con esperienza, da inserire preso la propria sede di Mandello del Lario

Il candidato si occuperà di:

attrezzaggio macchine utensili

avvio campionature e della produzione

carico e scarico macchine con controllo dimensionale dei pezzi prodotti

programmazione CNC

Le macchine utensili presenti in azienda sono centri di lavoro orizzontali gestiti mediante Controllo Numerico Computerizzato e utilizzano un linguaggio EIA-ISO.

E’ operativo inoltre un nuovo impianto a 24 pallet dotato di software di ultima generazione con intelligenza artificiale in grado di monitorare l’intero processo produttivo e gestire la schedulazione degli ordini in lavorazione

La risorsa potrà migliorare professionalemnte con corsi di formazione interna ed esterna.

Requisiti richiesti:

buona conoscenza del disegno meccanico

Utilizzo degli strumenti di misura (per esempio calibro, micrometro)

titolo di studio: almeno qualifica professionale a indirizzo tecnico

esperienza di almeno 3 anni nella programmazione CNC

conoscenza base di CAD/CAM, linguaggio Fanuc, l’azienda si occuperà della formazione ad hoc

inglese base

Sede di Lavoro: Mandello del Lario (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Retribuzione: commisurata all’Ability

Impegno orario: full time su 2 turni (6-14/14-22) – in fase di formazione la risorsa dovrà fare giornata

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

8. Programmatore PLC

La risorsa verrà inserita nel team di sviluppo software e si occuperà di:

• Programmazione PLC (preferibile conoscenza dei software Siemens)

• Programmazione HMI (preferibile conoscenza dei software Siemens)

• Supporto al cliente dalla fase di test sino al collaudo

• Collaudo e installazione presso costruttore (Italia ed estero)

• Gestione degli interventi di assistenza tecnica da remoto

Requisiti richiesti:

diploma di scuola superiore, preferibilmente indirizzo tecnico/automazione/elettronica

capacità di lettura schemi elettrici

esperienza pregressa nel ruolo di 3-5 anni

conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Calolziocorte (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

Impegno orario: full time, sono previste trasferte.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

9. CTecnico commerciale con qualifica di perito meccanico

Il candidato dovrà occuparsi del rapporto con i clienti e della ricerca di nuovi clienti nel settore industria siderurgica e petrolchimica.

Necessaria la conoscenza della lettura del disegno meccanico e una buona padronanza della lingua inglese.

Disponibilità a effettuare trasferte in Italia e all’estero.

Sede di lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto: Inquadramento e retribuzione adeguati al profilo.

N° posti di lavoro vacanti: 2

Impegno orario: Full time

Trasferte: Si

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

10. Fresatori / Tornitori su macchine a controllo numerico per lavorazioni su parti di ricambio per impianti siderurgici e petrolchimici, in acciaio e ghisa, di nostra produzione

La figura ricercata verrà inserita nell’organico del reparto officina meccanica. Preferibile esperienza nel ruolo.

Principali mansioni:

lavorazioni meccaniche a disegno

attrezzaggio macchine / montaggio pezzi

Requisiti:

Diploma/qualifica tecnica o esperienza pregressa

Capacità di lettura del disegno tecnico

Flessibilità e disponibilità

Sede di lavoro: Rogeno (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato. Inquadramento e retribuzione da definire in sede di colloquio.

Impegno orario: full time su giornata (no turni), con disponibilità a straordinari, anche al sabato.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

11. Tornitore

La figura avrà la mansione di tornitore addetto all’utilizzo di torni CNC per la lavorazione di componenti dai 5 ai 20000 kg in qualsiasi tipo di acciaio, con diametro massimo di 1800 mm e lunghezza massima di 6000 mm

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo tecnico (preferibilmente perito meccanico)

esperienza nel ruolo di 3-5 anni

Sede di Lavoro: Pasturo (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

12. Attrezzista Plurimandrino

La risorsa si occuperà di:

– Attrezzaggio e conduzione di torni CNC plurimandrino;

– Monitoraggio ed ottimizzazione dei tempi di setup e dei tempi ciclo;

– Esecuzione del controllo qualità dei pezzi prodotti con l’utilizzo di strumenti di misura (calibri, micrometri, tamponi).

Requisiti:

– Qualifica o Diploma in ambito meccanico

– Ottima capacità di lettura del disegno meccanico

– Esperienza pregressa nella mansione

– Conoscenza dei principali strumenti di misura (calibro, micrometro)

– Attitudine al raggiungimento degli obiettivi, precisione e attenzione alla qualità

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17. Eventuale futura disponibilità al lavoro su turni avvicendati.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

13. Operatore Macchine Utensili CNC – Rettificatore

La risorsa ricercata si occuperà di:

• Attrezzaggio macchine utensili;

• Eseguire le lavorazioni richieste, seguendo il ciclo di lavoro stabilito

• Effettuare modifiche bordo macchina;

• Carico e scarico pezzi, nelle isole robotizzate, con relativo controllo dimensionale

Requisiti:

• Qualifica o Diploma in ambito meccanico

• Capacità di lettura del disegno meccanico

• Conoscenza base programmazione Fanuc

• Conoscenza delle lavorazioni alle macchine utensili tradizionali (rettifica planetaria, rettifica tondo, rettifica tangenziale)

• Conoscenza dei principali strumenti di misura (esempio, calibro, micrometro)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì 8-17

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

14. Montatore e manutentore stampi tranciatura

Il candidato, con pregressa esperienza maturata in analoga posizione, si occuperà di:

• Montaggio e manutenzione meccanica su stampi progressivi di tranciatura di lamierino metallico

Requisiti:

• Conoscenze di base del disegno tecnico

• Conoscenza di macchine utensili tradizionali (tornio manuale, rettifica tangenziale, rettifica in tondo, trapano, mola

• Conoscenza strumenti di misura (calibro, micrometro, OGP)

Sede di Lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

Orario di lavoro: full time, su due turni, 6-14 e 14-22, dal lunedì al venerdì

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

15. Carpentiere assemblatore

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni

in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili

Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

16. Cablatore

La figura è un cablatore qualificato di schemi elettrici-bimpianti (autonomia lettura schemi) e lavorazione “bordo macchina”.

Requisiti:

Titolo di studio: Qualifica professionale

Indirizzo di studio: elettrotecnica

Livello di esperienza: 3-5 anni

Conoscenze linguistiche: inglese

Sede di Lavoro: Civate (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

17. Cablatore

La figura ricercata deve avere una conoscenza sufficiente di elettrotecnica e deve essere in grado di leggere in autonomia uno schema elettrico completo (unifilare – multifilare -layout- morsettiere – lista cavi ecc.).

Requisiti richiesti:

diploma a indirizzo elettrotecnico/automazione

un’esperienza pregressa di 3-5 anni

conoscenza lingua inglese

dinamicità, persona operosa in grado di relazionarsi con gli altri in modo costruttivo

N° posti di lavoro vacanti: 2

Sede di Lavoro: La Valletta Brianza (LC)

Tipo di contratto offerto: contratto tempo indeterminato

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono candidarsi e leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it.

Per informazioni contattare Confapi Lecco Sondrio, via della Pergola n. 73 / LECCO

Tel. 0341.282822 – e-mail associazione@canfapi.lecco.it