Confapi Lecco Sondrio, due importanti eventi per festeggiare “75 anni insieme”

Concorso rivolto alle scuole “La piccola impresa che vorrei” e serata di gala con gli associati

“Non volevamo solo celebrare un anniversario, ma valorizzare aziende capaci di generare competenze”

LECCO – Un anno speciale per Confapi Lecco Sondrio che festeggia i 75 anni di fondazione. Il 2024 è iniziato con il cambio di nome (da Api Lecco Sondrio a Confapi Lecco Sondrio) accompagnato da un logo rinnovato, ma non sono cambiati lo spirito e la mission dell’associazione di categoria nata il 14 febbraio 1949.

“Un’esperienza che ha preso avvio da un piccolo gruppo di imprenditori illuminati, da 34 aziende associate oggi siamo arrivati a 500 – ha ricordato il presidente Enrico Vavassori -. E’ stato un lungo percorso, di strada ne è stata fatta tanta per arrivare sin qui: abbiamo un’eredità importante su cui costruire il nostro futuro. Perciò è proprio guardando al futuro che abbiamo deciso di celebrare questo importante traguardo”.

Oggi sono stati presentati ufficialmente che caratterizzeranno i festeggiamenti del 75°. In primis il concorso “La piccola impresa che vorrei” che ha coinvolto le scuole del territorio: giovedì 18 aprile dalle 9.30 al teatro Cenacolo Francescano di Lecco si terrà l’evento finale in cui verranno premiate le tre classi vincitrici a cui verranno assegnati 3mila, 2mila e mille euro per l’acquisto di materiale scolastico. Ospite d’onore della mattinata l’esploratore e motivatore Alex Bellini.

“Visto il riscontro di questa prima edizione del progetto vorremmo non fermarci per far diventare il concorso continuativo: hanno partecipato 22 classi, circa 450 studenti e 22 imprenditori/tutor – ha spiegato Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani di Confapi -. Di solito questi anniversari guardano alla storia, ma allo stesso tempo volevamo guardare avanti, perciò abbiamo pensato di mettere al centro i ragazzi e chiedergli aspettative, sogni e aspirazioni che hanno guardando al mondo del lavoro. C’è stato grande entusiasmo da entrambe le parti, è stata una bella sfida: i ragazzi sono stati orgogliosi dei lavori realizzati, noi siamo orgogliosi per un progetto di grande valore”.

Gli imprenditori sono andati nelle scuole, ma anche gli studenti sono entrati nelle imprese per toccare con mano la realtà del lavoro. Supportati da imprenditori/tutor hanno realizzato presentazioni e video, ora una giuria di cinque persone è chiamata a stilare la classifica finale.

Il 23 maggio, invece, è in programma il galà dedicato agli associati Confapi Lecco Sondrio che si ritroveranno al Palataurus di Lecco per una cena con uno spettacolo dedicato ai 75 anni. La storia dell’associazione rivivrà nelle testimonianze di coloro che hanno contribuito a scriverne le pagine, quindi ci sarà anche un intervento finale di un personaggio del mondo dello spettacolo.

“Portiamo sulle spalle qualcosa che non è solamente un lavoro ma è un’esperienza di vita – ha detto il direttore Marco Piazza in chiusura -. Quando hai a che fare con le persone e con le famiglie, ti rendi conto di essere in una associazione che ha uno stimolo diverso e questo orgoglio abbiamo voluto metterlo nel progetto legato alle scuole. Non si trattava soltanto di celebrare un anniversario, ma valorizzare aziende capaci di generare competenze che rappresentano il presente e il futuro del nostro territorio, per questo motivo ci siamo rivolti ai giovani. Il concorso, in un processo generativo, ci ha dato risposte interessanti oltre a far conoscere ai giovani aspetti importanti. Emotività e passione è quello che ci ha animato in questa celebrazione”.

Scuole e imprenditori che hanno partecipato al concorso

Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco (3 e 4 AMF); CPIA Fabrizio De Andrè (Lecco, Oggiono, Cernusco Lombardone); IIS Greppi Monticello Brianza (4 LES); IIS Bertacchi Lecco (3A LSU, 3B LSU, 3C LSU); Fondazione Parmigiani – Aldo Moro Valmadrera (3 e 4 Sala Bar, 3 e 4 Opa); Collegio Volta Lecco (2A e 2B secondaria di 1° grado); IS Parini Lecco (3A e 3B); IIS Badoni Lecco (3A e 3C); ICA Stoppani Lecco (3B secondaria di 1° grado); IC La Valletta Brianza (2A, 3A, 3B secondarie di 1° grado).

Luigi Pescosolido (Rapitech), Alessandro Leidi (Vincit), Lucia Gianola (Trafilerie Malavedo), Guido Baggioli (Mab), Angelo Ferrario (Viti), Andrea Ottolina (Molino Anselmo Colombo), Paolo Bertoni (Trimat), Angelo Cortesi (Co.El.), Giordano Bonomi e Riccardo Losa (Aludesign), Donatella Arlari (Gicar), Paolo Frizzi (Libraesva), Claudio Pigazzini (Sepam), Laura Silipigni (Tag), Raffaella Brioni (Domestik), Dino Gariboldi (Torneria Automatica Alfredo Colombo), Romana Appiani (Omf), Mauro Invernizzi e Anna Fumagalli (Imsa), Andrea Beri (Ita), Andrea Magni (VML), Andrea Ruggero (OneAM), Marco Magni (Monteco), Matteo Ratti (Stf).