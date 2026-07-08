Confapi Lecco Sondrio: in tanti al seminario “Iperammortamento 2026-2028”

Il seminario si è tenuto martedì nella sede di Confapi Lecco Sondrio

In cattedra il commercialista Massimo Fumagalli e l’ingegner Guido Sala

LECCO – Illustrare alle imprese del territorio le nuove e significative opportunità legate agli investimenti in beni strumentali. E’ stato questo l’obiettivo del seminario tecnico “Iperammortamento 2026-2028: le misure attuative”, che si è tenuto ieri pomeriggio, martedì 7 luglio, nella sede di Confapi Lecco Sondrio.

A guidare i lavori il dottor Massimo Fumagalli, commercialista insieme all’ingegner Guido Sala che hanno fornito alle aziende associate una panoramica chiara e operativa per orientarsi nel nuovo quadro normativo. Durante il corso sono stati approfonditi

i vantaggi fiscali, illustrando le concrete opportunità di risparmio previste per il nuovo anno; le modalità di accesso per richiedere correttamente gli incentivi e i limiti normativi, ovvero le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni in caso di controlli.

“La norma è pienamente operativa dallo scorso 12 giugno e riguarda i beni consegnati a partire dal 1° gennaio 2026 fino a settembre 2028 – ha spiegato il commercialista Massimo Fumagalli –. I vantaggi fiscali sono notevoli e consentono di beneficiare di una maggiorazione che può arrivare fino al 180%. Stiamo riscontrando un grandissimo interesse da parte delle aziende verso questa agevolazione, che di fatto potenzia e migliora le misure precedenti”.

Il focus tecnico si è poi spostato sugli adempimenti burocratici, profondamente modificati rispetto al passato. “L’iper-ammortamento 2026-2028 rappresenta la naturale evoluzione del piano ‘Industria 4.0’, introducendo benefici fiscali ancora più vantaggiosi – ha concluso l’ingegner Guido Sala –. Tra le maggiori novità, tuttavia, segnaliamo che non è più consentita l’autocertificazione: la nuova disciplina richiede infatti una doppia certificazione, una rilasciata da un perito tecnico e una da un revisore contabile. Si tratta di pratiche complesse per chi non è del mestiere; il nostro consiglio è di affidarsi a professionisti qualificati per garantire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti formali e sostanziali. Altro consiglio è poi quello di gestire in modo centralizzato l’iter di gestione della pratica (comunicazioni a portale e produzione documentazione) così da evitare incongruenze e disallineamenti”.

L’evento ha registrato un’ottima risposta da parte del tessuto imprenditoriale locale, con la partecipazione dei rappresentanti di una trentina di aziende associate nella sede di Via Pergola.

Confapi Lecco Sondrio ricorda che gli uffici della struttura sono a completa disposizione delle imprese per offrire assistenza e consulenza personalizzata nella gestione dell’intera pratica di richiesta dell’agevolazione. Per informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 0341.282822 o scrivere a servizi@confapi.lecco.it.