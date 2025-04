Confapi Lecco – Sondrio. “La piccola impresa che vorrei” entra nella fase decisiva

La premiazione del concorso si terrà martedì 13 maggio alle 10 al Cenacolo Francescano di Lecco

Ospite d’eccezione l’alpinista Marco Confortola

LECCO – Sta per concludersi la seconda edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, iniziativa promossa da Confapi Lecco Sondrio che ha coinvolto anche quest’anno centinaia di studenti e numerose imprese del territorio. I progetti delle 22 classi partecipanti, in tutto 430 studenti provenienti da istituti della provincia di Lecco e di Sondrio, sono stati consegnati l’11 aprile scorso. Ora la parola passa alla giuria, che è già al lavoro per valutare i lavori presentati.

Ogni classe ha potuto contare sulla collaborazione con un’azienda associata a Confapi, che ha affiancato i ragazzi in tutte le fasi del progetto. Dopo la presentazione dell’imprenditrice o dell’imprenditore, avvenuta in autunno direttamente in aula, le classi hanno visitato le aziende per poi dare forma concreta alla loro idea d’impresa. Un’esperienza che ha permesso agli studenti di confrontarsi con la realtà produttiva locale, mettendo alla prova creatività, spirito di iniziativa e lavoro di squadra.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da Davide Gianola, vice-presidente di Confapi Lecco Sondrio, Micol Gabbioni, vice-presidente del Gruppo Giovani di Confapi Lecco Sondrio, Paolo Bertoni, consigliere Confapi, Anna Masciadri, responsabile comunicazione di Confapi Lecco Sondrio e Katia Sala, giornalista e conduttrice.

I premi in palio dovranno essere destinati all’acquisto di materiale scolastico o a finanziare attività scolastiche: 4 mila euro per il primo classificato, 3 mila per il secondo, 2 mila per il terzo.

La cerimonia di premiazione si terrà martedì 13 maggio, a partire dalle ore 10, al teatro Cenacolo Francescano di Lecco. A rendere ancora più speciale la mattinata sarà la presenza dell’alpinista Marco Confortola. Nato nel 1971 e residente a Valfurva, Confortola è guida alpina, maestro di sci e tecnico del soccorso alpino in elicottero. Ha scalato 13 delle 14 vette sopra gli Ottomila metri tra Himalaya e Pakistan. È anche formatore aziendale, collabora con la Scuola Tec Bosch, ed è testimonial di Assorifugi Lombardia. Ha scritto cinque libri e si dedica con passione alla divulgazione dell’amore per la montagna: “Vivo la montagna a 360 gradi – ha detto – e cerco di trasmettere la voglia e la passione che mi contraddistinguono”.

Le classi partecipanti arrivano da diversi istituti della provincia: 3O, 3Q, 3P del Fiocchi di Lecco; 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE del Bertacchi di Lecco; 3BECE, 3B en/m, 4CITL del Badoni di Lecco; 5A e 5B del Professionale Parini di Lecco; 3 e 4 operatore alimentare e sala bar, 4 tecnico del legno del CFP Aldo Moro di Valmadrera; 3AFM dell’IMA di Lecco; 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano; 5B informatica del Saraceno-Romegialli di Morbegno; 2AFM del Da Vinci di Chiavenna.

Fondamentale il contributo delle aziende che hanno accompagnato i ragazzi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, IMSA Srl di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio.

In attesa della premiazione, resta alta la curiosità su quali progetti sapranno convincere la giuria, ma già ora il concorso si conferma un’occasione preziosa per avvicinare scuola e impresa, alimentando nei giovani una visione concreta, creativa e partecipata del futuro.