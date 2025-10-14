Confapi Lecco Sondrio lancia il nuovo ciclo di incontri finanziari “Money Mindset”

Un ciclo di incontri per giovani imprenditori su investimenti, crypto e pianificazione finanziaria

LECCO – Un nuovo ciclo di incontri dedicato alla finanza, organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio, prenderà il via mercoledì 15 ottobre. Il ciclo, dal titolo “Money Mindset: scegli il tuo futuro, non subirlo”, si svolgerà tra ottobre e novembre e affronterà temi come investimenti, criptovalute e fondi pensione.

Gli incontri si terranno dalle ore 18 presso l’NH Hotel Pontevecchio di Lecco. Si inizia domani con il primo appuntamento, dedicato a “Criptovalute per non addetti ai lavori”, con Ferdinando Ametrano, direttore scientifico del Crypto Asset Lab e professore a contratto all’Università Milano Bicocca.

Si prosegue mercoledì 29 ottobre con “Capire il mondo per investire meglio”, in cui interverranno Federica Antonelli, Wealth Advisor, e Assunta Siviero, Sales Director. Il ciclo di incontri si chiuderà mercoledì 12 novembre con Angelo Bruscino, presidente di Fondapi, che approfondirà il tema “Fondi pensione e polizze vita: roba da vecchi o da furbi?”.

“Abbiamo scelto di dedicare questo ciclo di incontri al Money Mindset per fornire ai giovani imprenditori strumenti concreti per affrontare le sfide finanziarie di oggi e di domani. Dai crypto asset e alle nuove forme di moneta digitale, alla lettura degli scenari geopolitici che influenzano l’economia, fino alla pianificazione del proprio futuro tramite fondi pensione e polizze vita, sono temi che riguardano sia la gestione d’impresa sia la vita personale di ciascuno” spiega Federica Fagioli, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Lecco Sondrio.

“Relatori di alto profilo guideranno i nostri associati in un percorso di consapevolezza finanziaria. Informarsi e comprendere è il primo passo per non subire il futuro, ma per sceglierlo consapevolmente” conclude Federica Fagioli.