Confapi Lecco Sondrio rinnova il consiglio per il triennio 2025-2028

Due nuovi ingressi, tra conferme e progetti innovativi

Focus sull’economia circolare e sulle trafilerie del territorio

LECCO – Presso l’NH Hotel Pontevecchio di Lecco, si è svolta l’Assemblea elettiva dei soci di Confapi Lecco Sondrio, durante la quale sono state rinnovate le cariche del consiglio per il triennio 2025-2028. Tra i tredici membri che compongono il consiglio, due nuovi imprenditori entrano grazie a queste elezioni: Matteo Ratti (STF srl di Barzago) e Mario Riva (SCT Informatica srl di Lecco).

La composizione del consiglio di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028 è la seguente: Enrico Vavassori (consigliere di diritto come presidente uscente – Trafilerie Vavassori srl, Beverate), Federica Fagioli (consigliere di diritto come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – Balassa srl, Lierna), Paolo Bertoni (Trimat srl, Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec Spa, Garbagnate Monastero), Valeria Dalmonte (Edilsider Spa, Calolziocorte), Piero Dell’Oca (Tecnofar Spa, Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio Spa, Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard srl, Inverigo).

Inoltre, Davide Gianola (Gianola Impianti srl, Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech srl, Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech srl, Lecco), Matteo Ratti (STF srl, Barzago), Mario Riva (SCT Informatica srl, Lecco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino Spa), e Franco Valagussa (Domestik srl, Valmadrera).

La prima seduta del nuovo consiglio, durante la quale sarà nominato il presidente dell’associazione di via Pergola, si terrà giovedì 11 dicembre.

A seguito delle votazioni, si è svolta la cena inaugurale, aperta dal presidente uscente Enrico Vavassori, che ha dichiarato: “Non è un mistero che questi anni non siano stati facili. Abbiamo affrontato cambiamenti normativi continui, trasformazioni tecnologiche, tensioni internazionali e incertezze di mercato, pur mantenendo la responsabilità di guidare le nostre aziende. Eppure, nonostante tutto, una cosa non è mai venuta meno: il senso di responsabilità. Questa associazione poggia su basi solide che le permetteranno di continuare a crescere, grazie a un capitale umano preparato e motivato e a un patrimonio imprenditoriale tra i più importanti del territorio”.

Durante la serata è stata presentata in anteprima ai partecipanti la ricerca sull’economia circolare condotta da ApiTech in collaborazione con l’Università Bicocca, che ha coinvolto una decina di trafilerie del territorio. I ricercatori hanno analizzato le possibilità di riutilizzo degli stearati esausti, lubrificanti impiegati nel settore. I risultati completi dello studio saranno illustrati in un convegno pubblico previsto per gennaio.