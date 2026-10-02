Confapi Lecco Sondrio: Roadshow su export, finanza, crescita delle imprese e Open Day

Giovedì 8 ottobre Confapi Lecco Sondrio ospita un incontro dedicato alle imprese, a seguire l’open day

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Il direttore Marco Piazza: “Sarà un’importante occasione di confronto, aggiornamento e networking”

LECCO – Finanziamenti, export, formazione e innovazione: sono questi i temi al centro dell’incontro organizzato da Confapi Lecco Sondrio per le imprese del territorio. La sede di via della Pergola 73 a Lecco ospiterà giovedì 8 ottobre un appuntamento dedicato agli strumenti disponibili per sostenere l’internazionalizzazione e la crescita delle aziende. Nel corso del pomeriggio saranno presentate anche le attività e i servizi messi a disposizione da Confapi.

L’iniziativa prenderà il via alle 14.30 con il Roadshow dedicato alle imprese, organizzato con la partecipazione di Confapi, SACE, CDP e SIMEST. Dopo i saluti introduttivi di Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio, e Filippo Boscagli, sindaco di Lecco, il programma entrerà nel vivo con tre approfondimenti.

Alle 14.45 sarà presentato il sistema di strumenti di SIMEST a supporto dell’internazionalizzazione. L’intervento sarà impostato come un panel interattivo sui requisiti necessari, gli iter da seguire e la documentazione richiesta. A illustrarlo sarà Federica Ingrosso, Senior Specialist Relazioni Esterne per SIMEST.

Alle 15.20 l’attenzione si sposterà sugli strumenti assicurativo-finanziari e sul supporto formativo all’export messi a disposizione da SACE. A intervenire sarà Roberto Leidi, Relationship Manager Sales PMI – Lombardia per SACE.

L’ultimo approfondimento, alle 15.55, sarà dedicato alle soluzioni di CDP per la crescita delle imprese italiane. A presentarle sarà Andrea Lenzi, Relazioni Business Imprese Lombardia Ovest per CDP.

Al termine del Roadshow è previsto un coffee break di networking, quindi l’Open Day di Confapi Lecco Sondrio, dedicato alla presentazione dei servizi dell’associazione.

Tra questi ci sono Api Formazione, che propone attività rivolte allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; ApiTech, dedicata all’innovazione e alla tecnologia; l’Ufficio Estero, che orienta le imprese nelle scelte e nei processi di internazionalizzazione; Api Welfare, con progetti dedicati al benessere aziendale; e il Consorzio Adda Energia, che si occupa dell’approvvigionamento di energia e gas a condizioni competitive.

L’appuntamento è aperto alle aziende interessate, anche se non associate a Confapi. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il form predisposto dall’associazione.

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare presso la nostra sede una giornata di tale rilevanza per il tessuto produttivo del nostro territorio – spiega il direttore dell’associazione Marco Piazza – Riunire in un unico appuntamento i principali player nazionali dello sviluppo economico come SACE, CDP e SIMEST, insieme alla presentazione integrata di tutti i nostri servizi associativi, dimostra la volontà di Confapi Lecco Sondrio di essere un punto di riferimento concreto e proattivo per le PMI. In un contesto economico complesso e in continua evoluzione, offrire alle nostre imprese sia le chiavi per accedere ai mercati internazionali e ai finanziamenti strategici, sia il supporto quotidiano su formazione, innovazione tecnologica, energia e welfare, significa dare risposte chiare ed efficaci alle loro esigenze di crescita. Invito tutti gli imprenditori a partecipare: sarà un’importante occasione di confronto, aggiornamento e networking”.