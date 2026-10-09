Confapi Lecco Sondrio, tutto esaurito per il Roadshow sull’internazionalizzazione

Nella sede dell’associazione gli interventi di Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti sulle opportunità per le piccole e medie imprese

Il presidente Enrico Vavassori: “Le imprese non hanno solo bisogno di orientamento, ma di strumenti concreti”

LECCO – Tutto esaurito per il Roadshow promosso da Confapi Lecco Sondrio in collaborazione con Sace, Simest e Cassa Depositi e Prestiti (CDP). L’iniziativa ha riunito nella sede dell’associazione una trentina di aziende associate per una giornata di approfondimento dedicata all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, con un focus sugli strumenti disponibili per sostenere lo sviluppo sui mercati esteri.

L’incontro ha offerto una panoramica sulle opportunità di supporto finanziario, assicurativo e formativo messe a disposizione dai principali attori nazionali a sostegno della crescita delle imprese italiane.

Ad aprire la sessione degli interventi è stata Federica Ingrosso, Senior Specialist Relazioni Esterne per Simest, che ha illustrato gli strumenti dell’ente a supporto dell’internazionalizzazione. Roberto Leidi, Relationship Manager Sales Pmi Lombardia per Sace, ha approfondito le soluzioni assicurativo-finanziarie e i servizi di formazione dedicati all’export. A concludere gli interventi è stato Andrea Lenzi, Relazioni Business Imprese Lombardia Ovest per CDP, con una presentazione delle soluzioni di Cassa Depositi e Prestiti per la crescita delle imprese italiane.

“Oggi riuniamo nella nostra sede i principali attori nazionali dello sviluppo economico e dell’internazionalizzazione: Sace, Simest e CDP – ha dichiarato Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio – Averli insieme allo stesso tavolo, accanto alla presentazione integrata di tutti i nostri servizi associativi, è la dimostrazione concreta di ciò che Confapi Lecco Sondrio vuole essere: un punto di riferimento solido, proattivo e sempre vicino alle piccole e medie imprese. In uno scenario economico complesso, competitivo e in continua evoluzione come quello attuale, le imprese non hanno solo bisogno di orientamento, ma di strumenti concreti”.

Sull’importanza dell’appuntamento si è soffermato anche Marco Piazza, direttore dell’associazione, che ha espresso soddisfazione per aver ospitato a Lecco la tappa lombarda del Roadshow.

“È per noi motivo di grande orgoglio aver ospitato a Lecco la tappa lombarda di questo Roadshow – ha sottolineato Piazza . ll’incontro erano presenti anche i funzionari dei nostri servizi territoriali, pronti ad assistere quotidianamente le aziende nell’individuazione e nell’accesso agli strumenti finanziari, assicurativi e alle agevolazioni più adatte per proiettare il proprio business all’estero”.

Al termine della prima parte dei lavori si è svolto l’Open Day dei servizi di Confapi Lecco Sondrio, dedicato alla presentazione diretta alle imprese delle attività e delle novità operative dell’associazione. Tra queste, il potenziamento dell’Ufficio Bandi e il nuovo servizio InfoPoint Fotovoltaico, pensati per ampliare le opportunità di informazione e assistenza a disposizione delle aziende associate.