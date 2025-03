Confapi. “Saturday Open Lab” in Accademia Alfredo Colombo a Verderio

L’iniziativa si svolgerà sabato 5 aprile

Un’opportunità per esplorare il mondo della meccanica di precisione e orientarsi nel percorso post-diploma

LECCO – Una mattinata coinvolgente per scoprire da vicino una storica realtà imprenditoriale del territorio. Sabato 5 aprile, dalle 10 alle 12, l’Accademia di Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio apre le sue porte per il “Saturday Open Lab“, con attività pratiche di meccanica per giovani e incontri di orientamento post-diploma per adulti.

L’evento è rivolto a genitori e studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, nonché del quarto anno dei Centri di Formazione Professionale (CFP) e degli Istituti di Formazione Professionale (IeFP). Per partecipare al “Saturday Open Lab” è necessario iscriversi cliccando qui.

“Crediamo fortemente nell’importanza di avvicinare i giovani al mondo del lavoro. Con questo evento vogliamo offrire agli studenti l’opportunità di toccare con mano il mondo delle lavorazioni meccaniche di precisione e fornire alle famiglie strumenti utili per orientare i propri figli nella scelta post-diploma. La partnership con Confapi ci permette di dare ulteriore valore ad una proposta che arrivi ad abbracciare l’intero territorio del quale siamo parte” spiega Alessandro Magni, HR & CSR Manager di Torneria Automatica Alfredo Colombo.

“E’ un’occasione unica per i giovani che vogliono provare a entrare in un’azienda metalmeccanica storica del territorio e provare a cimentarsi con il laboratorio dell’Accademia. Come Confapi siamo sempre al fianco delle nostre associate, in particolare quando promuovono iniziative di valore” conclude Stefania Beretta, responsabile area formazione e scuola di Confapi Lecco Sondrio.