Ciclo di Webinar “Riparto da me” promosso da Movimento Donne Impresa Lecco di Confartigianato.

Venerdì 30 aprile, consigli e dimostrazioni di decorazioni floreali con Cecilia Cazzaniga. Incontro gratuito e aperto a tutti

LECCO – Un evento imprevisto ha travolto il mondo e ci ha cambiato la vita. Su cosa abbiamo riflettuto in questo periodo? Priorità, tempo per noi stessi e per gli altri? Alla nuova normalità dobbiamo rispondere con energie e stili di vita diversi.

Per questo motivo Confartigianato Imprese Lecco con il suo Movimento Donne Impresa organizza un ciclo di incontri online gratuiti e aperti a tutto nel corso dei quali ci si confronterà su questi temi con esperti dei vari settori.

Il prossimo appuntamento in programma è l’ incontro online che si terrà il 3 maggio dalle 12:30 alle 13:45 che prevede l’intervento di una esperta in decorazioni floreali per eventi e cerimonie.

INTRODUZIONE

Elena Ghezzi Presidente Movimento Donne Impresa Lecco e Presidente Regionale

COME RENDERE PIU’ ACCOGLIENTE IL TUO BALCONE CON I FIORI DI STAGIONE

QUALCHE CONSIGLIO PER CREARE UN PICCOLO BOUQUET

Dimostrazione pratica a cura di Cazzaniga Cecilia – Cecflores flower designer

CHIUSURA

Matilde Petracca Relazioni organizzative e Welfare Confartigianato Imprese Lecco

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’incontro online è aperto a tutti. Iscrizioni da effettuarsi entro le ore 12:30 di venerdì 30 aprile. Il pomeriggio del 30 aprile la Segreteria Categorie invierà all’indirizzo e-mail utilizzato per l’iscrizione il link e le credenziali per accedere all’incontro online sulla piattaforma Zoom.

Si potrà accedere al collegamento solo come uditori, tenere microfono e telecamera spenti. Per eventuali quesiti utilizzare la chat. E’ previsto il numero massimo di 100 partecipanti. I posti verranno assegnati in base all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni.