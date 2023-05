Confartigianato Lecco e Enaip: un esempio virtuoso di incontro tra scuola e imprese

Donate nuove attrezzature al laboratorio di carrozzeria e borse di studio per gli studenti meritevoli

“Per Confartigianato la formazione è fondamentale perché riguarda sia il futuro dei ragazzi che delle imprese stesse”

LECCO – Una collaborazione virtuosa quella che si è instaurata tra Confartigianato Imprese Lecco e Enaip Lecco: il mondo del lavoro incontra quello della scuola creando percorsi innovativi che fanno bene agli studenti ma anche alle aziende. L’inaugurazione di macchinari innovativi per il laboratorio di carrozzeria, nato dalla sinergia tra Enaip e Confartigianato, è solo un esempio degli importanti obiettivi che si possono realizzare se si rema insieme dalla stessa parte.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, è stato organizzato un momento ufficiale per festeggiare la donazione dei nuovi strumenti da parte della categoria Autoriparatori di Confartigianato e per consegnare alcune borse di studio agli studenti più meritevoli sempre offerte da Confartigianato.

“Credo che Confartigianato in questi anni abbia dimostrato quanto tiene alla formazione – ha detto il presidente Daniele Riva -. Noi vogliamo dare un futuro a questi ragazzi attraverso la formazione scolastica. Il futuro passa da questo rapporto scuola-lavoro e anche noi imprenditori dobbiamo cercare di mettere sempre un qualcosa in più. Per Confartigianato il rapporto con la scuola è fondamentale perché non riguarda solo il futuro dei ragazzi ma anche delle imprese stesse. La formazione deve diventare un pezzo dell’impresa”.

A spiegare come è nato il laboratorio di carrozzeria all’interno di Enaip Lecco è stato Maurizio Mapelli, presidente Autoriparatori Confartigianato Imprese Lecco, che ha deciso di dedicare un po’ del suo tempo all’insegnamento nella scuola: “Il mio sogno era quello di far partire un corso per carrozzeria e all’interno di Confartigianato ho trovato l’ambiente giusto per realizzare questo progetto. Enaip Lecco ha sposato questa idea e, partendo praticamente da zero, ci siamo ‘inventati’ il corso di carrozziere. All’interno della docenza, però, non c’erano le competenze tecniche perciò mi hanno chiesto una mano e così ho iniziato facendo qualche ora e adesso è diventato il mio secondo lavoro”.

Mapelli ha voluto sottolineare l’importanza delle scuole professionali e, in particolare, di Enaip Lecco: “Un plauso va fatto ai professori di Enaip perché fanno un lavoro eccezionale. Mi arrabbio quando sento dire che le scuole professionali sono scuole di serie B, non capisco perché si debba sminuire un percorso che vuole inserire un ragazzo nel mondo del lavoro. La scuola professionale è una scuola di crescita che permette ai ragazzi di affacciarsi al mondo delle imprese già con un’ottima formazione”.

Oltre alle strumentazioni innovative, grazie ai fondi messi a disposizione da Confartigianato, si è deciso di assegnare delle borse di studio: “Abbiamo voluto premiare in qualche modo gli studenti più meritevoli e lo abbiamo fatto, grazie a un’azienda che collabora già con Confartigianato, creando un pacchetto di corsi innovativi che possano fornire agli studenti competenze più approfondite nell’ambito della diagnostica sulle auto“.

Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, ha ringraziato Confartigianato per l’investimento che sta facendo sulla scuola lecchese: “Credo che uno dei valori aggiunti di questa scuola stia nella qualità dei professori e nel fatto che le materie tecniche siano insegnate da professionisti che conoscono il lavoro. L’altro valore aggiunto è l’incontro tra scuola e lavoro, un percorso a cui Confartigianato a dato corpo con iniziative e sostegni concreti. Enaip Lecco è una scuola che funziona e di cui il nostro territorio ha bisogno”.

All’evento erano presenti anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e il consigliere della Provincia di Lecco Carlo Malugani che hanno posto l’accento sull’importanza dell’incontro tra scuola e lavoro sia per il futuro dei ragazzi ma anche per il futuro delle imprese. Dopo una visita al laboratorio di carrozzeria e una dimostrazione pratica da parte dei ragazzi delle nuove strumentazioni, il pomeriggio si è concluso con la consegna delle borse di studio a Simone Cotugno, Davide Riva, Alessandro Mandelli, Jacopo Panzeri e Lucrezia Rusca. Chicca finale l’aperitivo preparato dagli studenti di Pasticceria e Panificatori Enaip.