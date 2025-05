Confartigianato: Giancarlo Cantele eletto nuovo presidente della Categoria Servizi vari

L’assemblea elettiva si è svolta ieri sera

Le cariche elette entreranno formalmente in vigore a seguito della ratifica dell’assemblea privata dei delegati, prevista nel mese di giugno

LECCO – Aria di rinnovamento per la Categoria Servizi vari di Confartigianato Imprese Lecco, che ha riunito i propri associati in una partecipata assemblea elettiva nella sede dell’associazione. Un appuntamento che ha visto quasi 15 partecipanti, in forte crescita rispetto alla precedente assemblea del 2021, e la presenza di diversi giovani imprenditori al loro primo coinvolgimento attivo, segno di un interesse crescente verso la vita associativa.

Durante la serata è stato ufficializzato un passaggio di testimone storico: dopo 12 anni di impegno, Josè Bianco ha ceduto il testimone a Giancarlo Cantele, eletto per acclamazione nuovo presidente di categoria.

Il nuovo direttivo rappresenta la pluralità dei mestieri che compongono questa categoria trasversale e dinamica. Ne fanno parte per il verde Cristian Rusconi e Luca Valsecchi; per l’artigianato artistico Anita Colombo; per le imprese di pulizie, su proposta dell’assemblea, è stato riconfermato il contributo di Josè Bianco.

A questi si aggiungono i membri aggiunti Riccardo Ghezzi e Fabio Rusconi (verde); Leonardo Rignanese (imprese di pulizie); Giovanni Bernocco e Rossano Brambilla (artigianato artistico).

“Lavoreremo in continuità rispetto alla linea seguita dal presidente uscente Josè Bianco, che ringrazio al pari dei colleghi che mi hanno dato fiducia. Negli ultimi anni – ha commentato il presidente Giancarlo Cantele – abbiamo raggiunto buoni risultati, il più importante dei quali è l’aver fatto avvicinare alla Categoria numerosi nuovi membri, tra cui parecchi giovani, che sapranno portare il loro contributo di idee e stimoli. Sono molto soddisfatto”.

“Un rinnovamento profondo e significativo, che riflette la crescita della categoria negli ultimi anni, con l’ingresso di nuove aziende e professionalità”, ha evidenziato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina. “Le assemblee delle categorie stanno evidenziando un rinnovato senso di appartenenza che è alla base della vita associativa e della nostra azione – ha concluso il segretario generale Matilde Petracca -. Questo ci fa molto piacere”.

