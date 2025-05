Confartigianato Imprese Lecco: da 80 anni insieme con lo sguardo rivolto al futuro

Il 28 giugno a Lariofiere un grande evento per celebrare l’importante traguardo

Premiazione del contest creativo, delle aziende iscritte da 80 anni e un evento ancora top secret

LECCO – “Da 80 anni insieme con lo sguardo rivolto al futuro”, una semplice frase che racchiude in sé il senso profondo dell’anniversario di Confartigianato Imprese Lecco. Così la presidente Ilaria Bonacina ha voluto presentare stamattina alcune delle numerose iniziative che caratterizzeranno il 2025 del associazione che compie 80 anni.

“Tutti gli eventi sono stati pensati per dare importanza al ‘valore artigiano’ – ha aggiunto la presidente -. Oggi, 2025, si fanno avanti tanti nuovi mestieri che racchiudono quegli stessi valori rimasti immutati in 80 anni perché gli artigiani sono sinonimo di mani, cuore e cervello. Vogliamo far capire a tutti l’unicità di ciò che siamo, perché compiere 80 anni non è banale e quindi è doveroso festeggiare. La nostra forza è il confronto che ci permette di affrontare sfide e difficoltà insieme”.

L’associazione vanta aziende ultracentenarie e aziende che “fanno cose pazzesche. Vogliamo far conoscere a tutti il nostro mondo. Lo stesso logo degli 80 anni, con il numero 8 che prende forma di una persona, vuol sottolineare il forte legame con gli associati e tra gli associati. Sono passati 80 anni e non siamo ancora stanchi, anzi siamo accanto ai nostri associati sotto ogni punto di vista”.

Per festeggiare degnamente l’importante traguardo per il 28 giugno è stata organizzata la serata a invito “Artigiani a teatro” presso Lariofiere a Erba: “Possiamo anticipare ben poco dell’evento del 28 giugno che è top secret, ma durante la serata ci sarà sicuramente la premiazione del contest creativo per celebrare gli 80 anni – ha spiegato il segretario generale Matilde Petracca -. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I partecipanti potranno proporre opere realizzate con la forma artistica preferita: foto, video, racconti, poesie, disegni, dipinti, manufatti. Le opere dovranno essere inviate entro il 15 giugno e saranno valutate da una giuria tecnica (formata da membri dell’associazione e un esterno) e dal pubblico con il voto on-line sul sito dell’associazione (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI)”.

Ci sarà poi spazio anche per una sezione speciale del Premio Fedeltà Associativa dedicata alle aziende che sono al fianco di Confartigianato Imprese Lecco da 80 anni: “Le aziende sono diverse, ed è stata interessante anche la ricerca perché, ovviamente, nel 1945 non c’erano archivi digitali, perciò abbiamo ritrovato le vecchie tessere associative”.

Sarà un evento molto importante: “Il messaggio che vogliamo far passare è quello dell’essere imprenditore artigiano oggi, soprattutto associato a una confederazione, e qui a Lecco sono veramente in tanti”.

Alla conferenza stampa di presentazione dei primi eventi dell’80° hanno partecipato anche Enrico Scaccabarozzi, rappresentante della categoria autoriparatori, e Matteo Casiraghi, presidente del Gruppo Giovani, che hanno organizzato per il 12 luglio una sfilata di auto e moto d’epoca con partenza dalla sede di via Galileo Galilei e arrivo nella sede della Canottieri Lecco dove si potranno ammirare modelli unici frutto di un faticoso quanto certosino lavoro di restauro. Proprio Enrico Scaccabarozzi ha provato a spiegare una passione fatta di competenze e lunghe ore di lavoro.

“Abbiamo ricostituito il Gruppo Giovani e siamo tornati a essere un bel gruppo – ha detto Casiraghi -. Era doveroso dare tutto il nostro aiuto organizzativo alla sfilata per affermare che anche i giovani ci sono e sono parte attiva dell’associazione, perché siamo più forti se stiamo insieme”.

Tutto è pronto per festeggiare questi 80 anni di storia artigiana lecchese: da una parte i ricordi della lunga strada fatta, dall’altra la voglia di guardare avanti per anticipare le sfide quotidiane che si presentano lungo il cammino.