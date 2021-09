Confartigianato Imprese Lecco elegge il nuovo Comitato di Presidenza

Riccardo Bongiovanni, Ilaria Bonacina, Daniele Riva, Monica Longhi, Giampiero Conti e Vittorio Tonini

LECCO – Nominato il nuovo Comitato di Presidenza di Confartigianato Imprese Lecco che affiancherà il presidente Daniele Riva e il segretario generale Vittorio Tonini nel quadriennio 2021/2025.

Due le riconferme, Ilaria Bonacina e Riccardo Bongiovanni e due nuovi ingressi, Monica Longhi e Giampiero Conti.

“Ho voluto creare un Comitato di Presidenza che rispecchi il più possibile la composizione della nostra Associazione – spiega Riva –. Due donne e due uomini, due presidenti che rappresentano altrettante categorie , Bongiovanni per la Meccanica e Conti per il Legno-Arredo, e due portavoce del territorio, Bonacina per il Meratese e Longhi per Lecco. Inoltre, Bongiovanni e Bonacina hanno già fatto un pezzo di strada con me nel Comitato dello scorso mandato, mentre Conti e Longhi, nonostante facciano parte della squadra di Confartigianato da molti anni, si confrontano per la prima volta con questo nuovo e delicato ruolo. Dunque continuità ma anche novità. Sono certo che questa squadra di imprenditori, con il supporto del segretario generale, lavorerà con il massimo impegno nell’interesse dei soci di Confartigianato”.

Lo Statuto di Confartigianato Imprese stabilisce che il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente di Confartigianato Imprese Lecco, da tre membri eletti dal Consiglio Direttivo che assumono titolo di Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario Generale con voto consultivo. I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili. Il Comitato di Presidenza ha il compito di attuare le delibere degli organi Sociali, adottare tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento dei compiti associativi.

DANIELE RIVA – PRESIDENTE

E’ presidente provinciale della categoria Fabbri Carpentieri. Titolare dell’impresa di carpenteria metallica Cremonini di Suello, è componente di Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco in rappresentanza dell’artigianato e presidente del Consorzio Energia Cenpi.

ILARIA BONACINA – VICEPRESIDENTE

Titolare della ByCarpel di Brivio, azienda che progetta, produce e commercializza accessori per carriponte, gru ed impianti di sollevamento. Past president del Gruppo Giovani Imprenditori, è stata inoltre componente del Direttivo del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco. Fa parte del Consiglio della Camera di Commercio Como-Lecco ed è presidente della Zona 6 di Merate e Casatenovo. E’ inoltre presidente del Comitato Organizzatore della Mostra dell’Artigianato di Erba.

RICCARDO BONGIOVANNI – TESORIERE

Presidente della Categoria Officine Meccaniche, titolare della ditta OMB di Mandello del Lario, azienda che si occupa di lavorazioni meccaniche di precisione, è componente del Distretto Metalmeccanico della Camera di Commercio Como-Lecco.

GIAMPIERO CONTI – VICEPRESIDENTE

Presidente della categoria Legno-Arredo di Confartigianato Imprese Lecco e Confartigianato Imprese Lombardia. E’ titolare della Giovanni Conti Interior Design, azienda nata nel 1900 come laboratorio artigiano brianzolo. Di recente, gli oltre cento anni di storia dell’azienda sono stati riconosciuti attraverso la sua iscrizione nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche. Inoltre, da diversi anni la Regione Lombardia ha attribuito all’azienda l’attestazione di eccellenza per l’artigianato.

MONICA LONGHI – VICEPRESIDENTE

Presidente della Zona 3 – Lecco, che comprende i Comuni di Lecco, Civate, Malgrate, Oliveto Lario e Valmadrera, è consigliere della categoria Legno-Arredo. E’ account manager della PK Studio di Civate, azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di stand fieristici, grafica pubblicitaria, immagine coordinata e merchandising, in Italia e all’estero.

VITTORIO TONINI – SEGRETARIO GENERALE

Originario di Milano, vive a Merate. Segretario generale di Confartigianato Lecco da maggio 2013, possiede una profonda esperienza nell’ambito delle strutture confederali. A partire dal 1995 ha svolto funzioni dirigenziali all’interno dell’associazione territoriale di Milano, Monza e Brianza, successivamente ha lavorato in Confartigianato Lombardia. E’ componente del Consiglio della Camera di Commercio Como-Lecco. E’ nel consiglio di Amministrazione di Fondartigianato Nazionale.