Confartigianato Imprese Lecco: Ilaria Bonacina nuovo presidente dell’Associazione

La nuova presidente è stata eletta dal Consiglio direttivo dell’Associazione ieri sera

E’ titolare della ByCarpel di Brivio, che produce accessori per carriponte

LECCO – Il Consiglio direttivo di Confartigianato Imprese Lecco si è riunito ieri sera, 10 luglio, con l’assemblea chiamata alla votazione del nuovo presidente: sarà Ilaria Bonacina, già vicepresidente vicario e presidente di Zona 6 Merate-Casatenovo, a guidare l’Associazione fino al 2025.

Bonacina, che succede all’ormai ex presidente Daniele Riva, è la titolare della ByCarpel di Brivio, azienda che progetta, produce e commercializza accessori per carriponte, gru ed impianti di sollevamento. Past president del Gruppo Giovani Imprenditori, è stata inoltre componente del Direttivo del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Lecco. Fa parte del Consiglio della Camera di Commercio Como-Lecco ed è presidente della Zona 6 di Merate e Casatenovo. In passato è inoltre stata presidente del Comitato Organizzatore della Mostra dell’Artigianato di Erba.