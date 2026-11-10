Confartigianato Imprese Lecco lancia l’assemblea pubblica, al centro i giovani e le nuove tecnologie

Appuntamento il 30 novembre al Politecnico

La mattina si aprirà con un momento riservato alle scuole, tra gli ospiti il prof. Giuseppe Lavenia e l’artigiano digitale Davide Paoli (Clessio Lab)

LECCO – Confartigianato Imprese Lecco si prepara alla sua assemblea annuale, in programma il prossimo 30 novembre nella sede del Politecnico di Lecco. “Il futuro a regola d’arte. Sapere fare. Saper essere” il titolo scelto per l’appuntamento che si dividerà in due momenti, uno la mattina, riservato alle scuole, e uno al pomeriggio, con ospiti d’eccezione Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta specializzato in dipendenze tecnologiche, cyberbullismo e salute mentale delle nuove generazioni, e l’artigiano Digitale Davide Paoli, fondatore di Clessio Lab.

L’edizione 2026 dell’assemblea pubblica è stata presentata martedì mattina presso la sede di Confartigianato, presenti il presidente Davide Riva, il segretario generale Matilde Petracca e in collegamento da remoto il professor Lavenia, Paoli e Fabio Menicacci (Anap Confartigianato Persone).

“L’assemblea di quest’anno mette al centro il mondo artigiano e quello della formazione e dei giovani, una risorsa in cui crediamo e vogliamo investire – ha detto il presidente Riva – per questo motivo abbiamo deciso di proporre due momenti, uno riservato alle scuole e uno ai nostri associati e ai cittadini che vorranno partecipare. Vogliamo restituire un’immagine nuova di Confartigianato, utilizzare questo momento per comunicare all’esterno ciò che facciamo e ciò che siamo. Saper fare, saper essere è il titolo scelto, che crediamo calzi a pennello. Nel corso della giornata parleremo di tanti temi e dell’utilizzo dell’AI, che non deve spaventarci, ma anzi essere risorsa, consci che, per noi, non potrà comunque mai sostituire il valore della persona”.

Giovani, futuro e desideri saranno al centro dell’intervento del professor Lavenia che dal 2002 si occupa di dipendenze tecnologiche, cyberbullismo e salute mentale delle nuove generazioni. Lavenia interverrà sia al mattino che al pomeriggio: “Come molti genitori, anche molte imprese si trovano a chiedermi: adesso che faccio con questi ragazzi? Io credo che le loro esigenze non siano cambiate, al contrario è invece cambiato il nostro modo di stargli vicino – ha detto il dottor Lavenia – la dipendenza digitale non è qualcosa che riguarda solo i giovani ma proprio perché loro sono il nostro futuro è opportuno esserci e dargli dei desideri. Il 70% dei giovani guarda al futuro con ansia, una percentuale di poco inferiore invece dichiara di non avere affatto un futuro. Il 65% dei ragazzi fa domande all’intelligenza artificiale piuttosto che ai genitori, i bambini sono esposti allo schermo già in tenera età. Sono dati che ci devono interrogare, dobbiamo trovare il modo di invertire questa tendenza alla disumanizzazione dell’essere umano che ci rende anche meno sensibili ed empatici. Ci servono mediatori sociali, voi di Confartigianato fate anche questo, e per questo vi ringrazio”.

Il 30 novembre, attraverso le testimonianze degli ospiti, si parlerà delle opportunità offerte dai social media per promuovere i mestieri artigiani e costruire nuove esperienze imprenditoriali, ma anche dell’importanza di un rapporto consapevole ed equilibrato con le tecnologie, soprattutto per le nuove generazioni. “Un’occasione di incontro tra imprese, istituzioni, scuola e territorio per riflettere su come affrontare i cambiamenti, valorizzare i talenti e costruire un futuro in cui innovazione tecnologica e centralità della persona possano crescere insieme” ha spiegato il segretario generale Petracca “così l’assemblea diventa per noi uno strumento di comunicazione”.

Alla presentazione erano presenti anche il vicepresidente della Provincia di Lecco Mattia Micheli e l’assessore del Comune di Lecco Alessandra Rota, in virtù del patrocinio concesso all’evento.

A concludere gli interventi il referente del Gruppo Scuola di Confartigianato Imprese Lecco, Walter Cortiana: “Cosa meglio di un mestiere è saper essere? Noi affianchiamo i ragazzi per far sì che diventino lavoratori di successo. L’assemblea sarà un’occasione concreta di approfondimento per noi ma soprattutto, speriamo, per i nostri giovani”. I numeri, d’altra parte, sono già incoraggianti: 310 gli iscritti all’evento della mattina dedicato alle scuole.

Le iscrizioni all’evento chiuderanno venerdì 27 novembre. CLICCA QUI PER LA REGISTRAZIONE. La partecipazione è gratuita previa prenotazione.