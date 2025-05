Confartigianato Imprese Lecco torna BraveArt Academy

Si tratta di tre appuntamenti formativi gratuiti pensati per far crescere le imprese

Il primo incontro, dedicato a bandi e contributi, è in programma per giovedì 29 maggio

LECCO – Dopo il successo dello scorso anno, quando i quattro eventi del ciclo hanno saputo coinvolgere quasi 150 persone, Confartigianato Imprese Lecco ripropone l’iniziativa formativa dedicata agli imprenditori del territorio con un nuovo ciclo di incontri firmato BraveArt Academy 2025.

Organizzato dal Movimento Giovani Imprenditori dell’Associazione, il progetto prevede tre appuntamenti gratuiti e in presenza, rivolti a neoimprenditori e imprenditori esperti che vogliono aggiornare le proprie competenze e portare la propria impresa al livello successivo.

“Quest’anno – spiega Matteo Casiraghi, presidente del Movimento Giovani Imprenditori – abbiamo voluto puntare dritto al cuore dell’impresa: accesso ai finanziamenti, strategia commerciale e comunicazione su LinkedIn. Temi che rispondono a esigenze reali e quotidiane, ma spesso trascurati per mancanza di tempo o strumenti. BraveArt Academy vuole offrire formazione concreta, accessibile, di qualità. E soprattutto, vuole essere un’occasione per crescere insieme”.

Il ciclo si articola dunque in tre incontri, tutti in programma presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco (Via Galilei 1), dalle 12.45 alle 14.45, con l’intervento di docenti, consulenti e funzionari esperti.

Il primo appuntamento è in calendario giovedì 29 maggio e verterà su “Bandi e contributi – Strumenti e Best Practice per far crescere la tua impresa” mentre giovedì 12 giugno sarà la volta di “Strategie commerciali di successo – Metodi e Azioni Concrete per far crescere il tuo business”. Chiude il ciclo la conferenza di venerdì 27 giugno con “LinkedIn per la tua azienda – Accendi il potenziale del tuo profilo aziendale”.

Gli incontri sono aperti a tutti gli associati, previa iscrizione sul sito www.artigiani.lecco.it nella sezione Eventi.

“BraveArt Academy – commenta la presidente Ilaria Bonacina – è un esempio perfetto di come il nostro Movimento Giovani Imprenditori sappia intercettare i bisogni delle imprese con strumenti concreti e contenuti di qualità. Dare spazio alla formazione, oggi, significa investire sulla competitività e sulla visione. E farlo insieme, in un contesto associativo, rende questo percorso ancora più forte e condiviso.”

BraveArt Academy 2025 è pensato per chi vuole fare impresa con consapevolezza, dotarsi di nuovi strumenti, creare rete e affrontare le sfide del mercato con una marcia in più.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL PRIMO APPUNTAMENTO