Confartigianato Lecco. Alessandro Mazzoni nuovo presidente della categoria Pittori Edili

Dopo anni di impegno alla guida del gruppo, Walter Ferrari ha passato il testimone

Rinnovato il consiglio direttivo in occasione dell’assemblea elettiva

LECCO – La Categoria Pittori Edili di Confartigianato Imprese Lecco ha rinnovato il proprio direttivo in occasione dell’assemblea elettiva svolta presso la sede di via Galilei a Lecco. Dopo anni di impegno alla guida del gruppo, Walter Ferrari ha passato il testimone ad Alessandro Mazzoni, eletto per acclamazione nuovo presidente della categoria.

Nel nuovo direttivo trovano spazio esperienza e nuove energie: a fronte della conferma di Mauro Gianpietro Cartelli, entrano Alessandro Dell’Oro e Agostino Buono, mentre Walter Ferrari continuerà a offrire il proprio contributo all’interno del direttivo in qualità di consigliere. A completare la squadra due membri aggiunti che arricchiscono ulteriormente la rappresentanza della categoria: Marzio Colombo e Giovanni Dell’Oro.

“Ringrazio il presidente Walter Ferrari e tutto il direttivo per questa opportunità. Credo – ha commentato il presidente Mazzoni – nel valore del nostro lavoro e nella professionalità che ogni giorno condividiamo e cerchiamo di trasmettere. La nostra è una categoria piena di talento e passione, che ritengo debba sempre essere supportata da una crescita formativa costante e capace di rispondere alle richieste del mercato. Il mio obiettivo, condiviso con tutto il direttivo, sarà quello di “impararci”, nel senso di aiutarci a vicenda a crescere come gruppo, facendo squadra, condividendo esperienze e mettendo a fattor comune competenze e capacità. Ringrazio di nuovo per la fiducia e invito tutti gli appartenenti alla nostra categoria a partecipare attivamente a questo percorso”.

“Il nuovo direttivo – ha evidenziato la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – porta con sé molte idee e un’energia positiva. Mi fa particolarmente piacere vedere l’ingresso di diversi giovani, segno di una categoria viva, dinamica e pronta a raccogliere le sfide del futuro. La continuità garantita da chi ha guidato finora e il contributo delle nuove generazioni rappresentano un connubio prezioso per la crescita dell’intero comparto”.

“Auguriamo buon lavoro al nuovo direttivo e al nuovo presidente – ha concluso il segretario generale Matilde Petracca – e cogliamo l’occasione per ringraziare Walter Ferrari che ha instancabilmente lavorato a favore della categoria. Le nuove cariche saranno effettive dopo la ratifica in assemblea privata dei delegati, prevista entro la fine dell’anno”.