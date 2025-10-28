Confartigianato Lecco. Daniele Riva confermato presidente della categoria Fabbri e Carpentieri

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea della categoria Fabbri e Carpentieri di Confartigianato Imprese Lecco

Focus su formazione e rappresentanza del settore metalmeccanico

LECCO – Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea della categoria Fabbri e Carpentieri di Confartigianato Imprese Lecco, che ha rinnovato il proprio direttivo per il prossimo mandato.

Alla guida del gruppo è stato confermato presidente Daniele Riva, che continuerà a coordinare le imprese del settore con un consiglio composto da membri esperti e volti nuovi. Accanto alle conferme di Saul Regazzoni e Marco Martinelli, entrano nel direttivo Andrea Conca e Alberto Cavalli, mentre Pietro Valsecchi è stato nominato membro aggiunto.

L’assemblea ha registrato una partecipazione in crescita, confermando il trend positivo dei rinnovi di Zone e Categorie, momenti strategici di confronto per l’Associazione.

“Parto da uno dei dati più positivi – ha commentato Daniele Riva –: l’ingresso di nuovi consiglieri, in particolare giovani nel direttivo, segno di ritrovata vitalità anche per la nostra categoria. Durante l’incontro abbiamo affrontato le problematiche più sentite, comuni a tutto il comparto metalmeccanico; uno dei temi di maggior peso è quello relativo alla difficoltà nel reperire personale qualificato. Su questo fronte continueremo a collaborare con le altre Categorie dell’area meccanica, mantenendo una linea condivisa ma anche riservando momenti di approfondimento specifici dedicati ai fabbri e ai carpentieri”.

Tra i temi discussi, anche la marcatura CE dei prodotti, la qualifica dei saldatori e la partecipazione della categoria alla stesura dei listini prezzi edili della Camera di Commercio di Como-Lecco, aggiornati due volte all’anno.

Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco, ha espresso soddisfazione per il rinnovato direttivo: “La conferma di Daniele Riva e l’ingresso di nuovi consiglieri rappresentano un segnale di equilibrio tra esperienza e rinnovamento. È importante vedere la categoria viva, attenta e pronta ad affrontare le sfide che l’attendono, con una forte volontà di confronto e crescita”.

“La partecipazione e il ricambio generazionale che abbiamo visto sono elementi incoraggianti per tutto il sistema associativo. Il nostro impegno sarà continuare a sostenere anche questa categoria, offrendo strumenti concreti, formazione e rappresentanza su tutti i tavoli di confronto, locali e di settore”, ha concluso Matilde Petracca, segretario generale di Confartigianato Lecco.

Le nuove cariche saranno effettive dopo la ratifica in assemblea.