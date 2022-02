Confartigianato Lecco: dieci motivi per sbloccare la cessione dei crediti

La Confederazione si è mobilitata per chiedere la modifica dell’articolo del decreto sostegni che blocca le imprese

Il presidente Daniele Riva ha scritto ai parlamentari lecchesi e al Prefetto Castrese De Rosa

LECCO – Confartigianato continua nelle azioni per chiedere la modifica dell’articolo 28 del Decreto Sostegni ter che, con il condivisibile e doveroso intento di evitare le frodi nell’utilizzo dei bonus edilizia e riqualificazione energetica, limita a una sola cessione il trasferimento dei crediti fiscali.

La Confederazione ha chiesto al Parlamento e al Governo di sbloccare la cessione dei crediti per non bloccare la crescita e il lavoro delle imprese. La mobilitazione ora si intensifica con iniziative di denuncia e sensibilizzazione in tutta Italia. In un manifesto diffuso dal Sistema Confartigianato ai rappresentanti delle istituzioni di riferimento su tutto il territorio, sono indicati i 10 motivi per correggere la norma e prevedere controlli efficaci contro le truffe.

Il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva, ha scritto nei giorni scorsi una lettera ai parlamentari senatrice Antonella Faggi, senatore Paolo Arrigoni, onorevole Alessio Butti, onorevole Roberto Paolo Ferrari e onorevole Gian Mario Fragomeli e ora provvederà a inviare una missiva e il manifesto al Prefetto di Lecco Castrese De Rosa.

MANIFESTO: 10 MOTIVI PER CORREGGERE LA NORMA