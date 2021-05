Dare a tutti la possibilità di accedere alla “cultura digitale”

EI-Center Eipass consente di certificare le proprie competenze in ambito informatico

LECCO – Confartigianato Imprese Lecco, tramite il suo Ente accreditato ELFI – Ente Lombardo per la Formazione di Impresa – da oggi è diventato un EI-Center autorizzato in grado di certificare le competenze in ambito ICT.

Lo scopo è quello di dare a tutti la possibilità di accedere alla “cultura digitale”, ovvero a un corretto approccio alle nuove tecnologie e internet, sviluppando le I-Competence, le capacità di saper utilizzare con consapevolezza e spirito critico queste risorse, indispensabili supporto per la crescita sociale, professionale ed economica di cittadini e imprenditori.

Il programma internazionale di certificazione EIPASS (European Informatics Passport) attesta il possesso delle competenze informatiche, così come descritte negli standard internazionali alla base del nuovo curriculum Europass: come le competenze linguistiche, anche per quelle informatiche ora è prevista una specifica in cui indicare il proprio livello e inserire le certificazioni in possesso.

EIPASS è il programma internazionale di certificazione informatica erogato in tutto il mondo.

“Il passaporto informatico EIPASS permette di ottenere crediti formativi per la scuola e l’università, di usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi di concorso – spiega Matilde Petracca, direttore Elfi sede di Lecco –. E’ inoltre un titolo valido per l’aggiornamento professionale del personale scolastico, oltre a poter essere un credito per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti iscritti in Albi e registri privati. Ci rivolgiamo quindi non solo al mondo imprenditoriale, ma anche a tutta la cittadinanza”.

L’EI-Center istituito con sede autorizzata presso Confartigianato Imprese Lecco si prefigge di supportare gli utenti nella scelta del percorso formativo più adatto alle proprie esigenze, offre supporto tecnologico grazie a laboratori informatici per la fruizione della didattica, l’assistenza tecnica e tutoriale e il sostenimento degli esami. Il personale qualificato dell’EI-Center offre inoltre assistenza per tutte le attività amministrative attinenti alla documentazione dei corsi e alla fruizione degli stessi.

Per informazioni

Ei-Center EIPASS® E.L.F.I. – Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa (sede di Lecco)

Telefono 0341 250200; formazione@artigiani.lecco.it