Confartigianato Lecco: un incontro per capire gli effetti della Legge di Bilancio 2025

L’evento, gratuito e aperto a tutte le imprese, si terrà martedì 18 febbraio alle 20.30

LECCO – Fare chiarezza su tasse, contributi e misure per il lavoro è questo l’obiettivo dell’incontro grauito targato Confartigianato Imprese Lecco aperto a tutte le imprese per approfondire i contenuti della Manovra di Bilancio 2025 e le sue ricadute dirette sul mondo produttivo.

“Ogni Legge di Bilancio segna una tappa fondamentale per l’economia del Paese, con effetti concreti su imprese e cittadini – spiega Ilaria Bonacina, Presidente di Confartigianato Imprese Lecco – Come sempre, il nostro compito è interpretarla, tradurla in informazioni chiare per le micro e piccole imprese e, laddove necessario, evidenziare le criticità da affrontare con azioni concrete”.

L’evento si terrà martedì 18 febbraio alle 20.30 presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco e sarà l’occasione per analizzare le misure più rilevanti con il supporto di esperti del settore. Michele Ticozzi, Direttore Operativo Area Servizi, aprirà la serata, prima di lasciare spazio a due approfondimenti tematici:

Fiscalità , con l’intervento di Armando Dragoni , Responsabile Fiscale di Confartigianato Imprese Lecco

, con l’intervento di , Responsabile Fiscale di Confartigianato Imprese Lecco Lavoro e Previdenza, con Giovanni Righetto, Area Sindacale, Barbara Frigerio, consulente del lavoro, e Ildefonso Riva, Responsabile Patronato Confartigianato

“Nel corso della serata affronteremo gli aspetti più rilevanti della Manovra per le imprese, analizzandone l’impatto con esempi concreti e suggerimenti operativi”, spiega Michele Ticozzi. “Quest’anno l’attenzione è rivolta in particolare ai provvedimenti fiscali e contributivi, agli interventi per il sostegno al lavoro e alle misure che incideranno direttamente sulla competitività delle nostre imprese.”

L’incontro è aperto a tutte le imprese, associate e non, e rappresenta un’occasione preziosa per aggiornarsi, confrontarsi con esperti e ottenere strumenti concreti per affrontare le nuove normative.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione a questo link.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.artigiani.lecco.it e rivolgersi alla Segreteria di Confartigianato Imprese Lecco – Tel. 0341-250200, segreteria@artigiani.lecco.it.