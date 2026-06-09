Confartigianato Lecco. La lezione di arrampicata con Fabio Palma conclude il contest gli 80 anni

Protagonisti gli studenti delle due classi vincitrici: la 5^ AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice e il corso Meccanico & Carrozzeria di ENAIP Lecco

“Investire sui ragazzi significa investire sul futuro del territorio, delle imprese e della cultura del saper fare”

LECCO – Si è concluso con un’esperienza decisamente fuori dall’ordinario il contest “Passione, emozione, ricordi: racconta il tuo artigianato”, proposto alle scuole del territorio da Confartigianato Imprese Lecco nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario dell’Associazione, celebrato lo scorso anno.

Gli studenti delle due classi vincitrici (la 5^ AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice e il corso Meccanico & Carrozzeria di ENAIP Lecco) hanno potuto “ritirare” il premio conquistato, partecipando a una speciale lezione di arrampicata sportiva guidata da Fabio Palma, alpinista e arrampicatore di livello internazionale, già presidente dei Ragni di Lecco, presso la parete di arrampicata allestita all’interno del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco.

Ad accogliere gli studenti erano presenti, oltre a Fabio Palma, il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Davide Riva, la past president Ilaria Bonacina, sotto la cui egida il contest si è svolto, il dirigente Alessandro Mazzoni (presidente della Categoria Pittori Edili) ed Elia Maggi, imprenditore associato e docente tecnico di Enaip Lecco.

“E’ giunto il momento di raccogliere il frutto del vostro lavoro, che vi ha permesso a novembre di vincere il nostro contest – ha esordito Davide Riva -. L’iniziativa rappresenta anche una testimonianza concreta dell’attenzione che Confartigianato Imprese Lecco dedica non solo alle imprese associate, ma più in generale al territorio e alle nuove generazioni. Un’attenzione che si traduce nella volontà di creare occasioni di partecipazione, confronto e crescita, valorizzando le qualità dei nostri giovani e avvicinandoli a un mondo ricco di possibilità professionali. Per Confartigianato, infatti, investire sui ragazzi significa investire sul futuro del territorio, delle imprese e della cultura del saper fare che rappresenta da sempre uno dei patrimoni più preziosi della nostra comunità”.

La parola è passata quindi a Ilaria Bonacina, sotto la cui presidenza il contest è nato ed è cresciuto, riscuotendo un grande successo di partecipanti e di votanti (quasi 20mila voti tra la parte dedicata a imprese e cittadini e la seconda, riservata alle scuole).

“Il contest è nato per creare un ponte tra i giovani e l’artigianato, un mondo ricco di fascino e di opportunità – ha aggiunto Ilaria Bonacina –. L’obiettivo era far conoscere ai ragazzi una realtà che spesso viene osservata da lontano, ma che rappresenta una parte fondamentale della nostra provincia, fatta di migliaia di piccole imprese che ogni giorno generano lavoro, innovazione, tecnologia e benessere per le comunità locali. Imprese che, molto spesso, hanno anche una dimensione familiare e che custodiscono competenze, valori e passioni tramandati nel tempo.

Attraverso il contest abbiamo voluto raccontare tutto questo e condividere con i giovani l’impegno che quotidianamente gli artigiani mettono nel proprio lavoro. La risposta è stata straordinaria: sono arrivati tantissimi elaborati, ricordi, testimonianze e racconti che hanno dimostrato quanto l’artigianato sia presente nella vita delle persone e delle famiglie del nostro territorio”.

“Complimenti innanzitutto ai ragazzi, che oggi – è intervenuto Alessandro Mazzoni – vedono premiato il loro impegno e la loro creatività. Anch’io ho partecipato al contest nella sezione dedicata agli imprenditori e ho avuto l’opportunità di raccontare una parte importante della mia vita e del mio lavoro. Credo che il valore più bello di questa iniziativa sia proprio la possibilità di mettersi in gioco e condividere esperienze, passioni ed emozioni. Per Confartigianato il rapporto con la scuola è fondamentale: da anni lavoriamo per avvicinare i giovani al mondo dell’artigianato, un settore che unisce tradizione, innovazione, tecnologia e grandi opportunità professionali. Ringrazio tutti voi per aver partecipato con entusiasmo e per aver contribuito al successo di questo progetto”.

Elia Maggi, quindi, ha ricordato non soltanto il contest e i risultati ottenuti durante lo scorso anno, ma, nella duplice veste di rappresentante sia dell’Associazione che di ENAIP (dove riveste il ruolo di docente tecnico, trasmettendo il proprio mestiere ai ragazzi) ha voluto ringraziare Confartigianato per l’iniziativa. “Voglio esprimere gratitudine anche a Fabio Palma e al Politecnico di Milano. Essere qui oggi è un premio meritato per questi ragazzi, che si impegnano quotidianamente per imparare una professione e prepararsi a entrare nel mondo del lavoro, magari in una delle nostre imprese artigiane”.

L’iniziativa, dunque, ha coinvolto ragazze e ragazzi che hanno affrontato la sfida con entusiasmo, curiosità e spirito di gruppo. Palma ha introdotto la disciplina sportiva, raccontandone l’evoluzione che l’ha portata, nell’arco di pochi anni, a diventare anche in Italia uno degli sport più praticati, partendo dal fatto che arrampicare fa parte dell’indole di ciascuno fin da bambino.

Quindi, indossato l’imbrago, gli studenti si sono cimentati singolarmente sulla parete, provando diverse vie di arrampicata, mettendo alla prova coordinazione, equilibrio, capacità di concentrazione e fiducia nelle proprie possibilità. A sorprendere positivamente è stata l’attitudine dimostrata da molti giovani partecipanti, che pur senza precedenti esperienze specifiche hanno affrontato la parete con naturalezza e determinazione.

Con questa iniziativa si chiude dunque ufficialmente il percorso del contest dedicato alle scuole, che ha rappresentato una delle attività più partecipate tra quelle promosse da Confartigianato Imprese Lecco per celebrare i suoi ottant’anni di storia, confermando ancora una volta l’attenzione dell’Associazione verso il mondo della formazione e delle nuove generazioni.