Confartigianato Lecco lancia la nuova edizione di “Aperto per Ferie”

Daniele Riva: “Vicini ai cittadini per evitare che finiscano in pasto a qualche pescecane”

LECCO – “Essere al servizio dei cittadini anche ad agosto”. Questa l’idea alla base dell’iniziativa “Aperto per ferie” che Confartigianato Imprese Lecco organizza ormai da 24 anni.

“Un appuntamento consolidato: vogliamo mettere a disposizione la professionalità degli artigiani per non lasciare i cittadini in mano a qualche ‘pescecane’ che, visto il periodo, applica prezzi fuori da ogni minima regolamentazione” ha detto il presidente Daniele Riva.

Dal 1° al 31 agosto, cliccando sul sito apertoperferie.artigiani.lecco.it compariranno tutte le aziende associate a Confartigianato che manterranno aperta la propria attività durante il mese di agosto.

804 le imprese iscritte all’Associazione che hanno aderito quest’anno, 69 saranno aperte anche il giorno di Ferragosto. Oltre 70 i mestieri coinvolti: alimentaristi, installatori elettrici e termoidraulici, autoriparatori, fabbri, falegnami, tecnici informatici, tassisti, aziende nautiche e di autonoleggio o noleggio di bus, estetiste, parrucchieri e attività di servizi vari per la persona e per la casa.

Anche le aree geografiche sono tutte rappresentate, dal Lago alla Valsassina, dalla Città di Lecco al Meratese. E visto il forte apprezzamento dei cittadini nei confronti di “Aperto per Ferie”, hanno aderito anche aziende da fuori provincia, in particolare dalle zone limitrofe della Bergamasca, del Comasco, dell’Alto Lago e del Monzese.

“In oltre 20 anni di attività, Aperto per Ferie ha saputo adattarsi al cambio di usi e costumi, allineandosi a un nuovo concetto di vacanza e di territorio – ha aggiunto Riva -. Così l’assetto di Aperto per Ferie è mutato nel tempo e ci porta ad essere vicini a cittadini e turisti in modo trasversale, con risultati positivi sia per gli utenti finali sia per gli artigiani che scelgono di aderire all’iniziativa”.

Poco più di 800 le imprese aderenti, un lieve calo rispetto alla scorsa edizione: “Un dato che rimane comunque molto importante – ha detto il segretario generale Vittorio Tonini -. Il calo è dovuto al fatto che alcune aziende sono già impegnate per tutto il mese in lavori di manutenzione programmata e non potevano offrire la sicurezza di intervento in caso di emergenza perciò abbiamo preferito non inserirle nell’elenco”.

“Aperto per Ferie è un servizio sempre più apprezzato e utile sia per le aziende associate che rappresentiamo, sia per i cittadini e i turisti che grazie al sito internet dedicato possono sapere il qualsiasi momento l’artigiano a cui rivolgersi in caso di bisogno – conclude Tonini –. Quest’anno abbiamo presentato personalmente l’iniziativa ai nuovi sindaci dei comuni di Merate, Oggiono, Introbio e Valmadrera che hanno accolto in modo positivo l’obiettivo finale, che è quello di una maggior vicinanza e tutela della popolazione”.

I NUMERI DI APERTO PER FERIE 2019