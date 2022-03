Confartigianato Lecco, nuovi corsi per fare crescere le imprese

Lezioni in presenza e online per formare imprenditori artigiani e i loro collaboratori

“Negli ultimi tre anni ben il 75% degli imprenditori ha preso parte a corsi di formazione non obbligatori”

LECCO – Gli imprenditori artigiani e i loro collaboratori tornano sui banchi di Confartigianato. Nei prossimi giorni, l’Associazione darà il via a un’offerta ricca e diversificata, che sa tenere conto delle esigenze delle imprese e del particolare momento storico. Ai corsi tradizionali che tornano a essere svolti in presenza, resta infatti affiancata la modalità di fruizione online, mentre grande attenzione è posta ancora una volta alle tematiche professionalizzanti, ai corsi tecnici e a percorsi formativi aperti a tutti. Infine, tra le novità, la vicinanza al territorio con corsi organizzati anche fuori città.

“Durante le fasi più dure della pandemia – spiega Matilde Petracca, responsabile della Formazione di Confartigianato Imprese Lecco – le nostre imprese hanno avuto modo di comprendere fino in fondo quanto la formazione sia centrale per la competitività aziendale. L’importanza delle competenze per poter restare ed emergere su un mercato sempre più complesso ci vengono confermate dall’alta quota di imprenditori che si formano e che formano i propri dipendenti. Si attesta al 75,5% la quota di imprenditori che negli ultimi tre anni ha partecipato a corsi di formazione non obbligatoria/non abilitante. Di questi il 73,5% lo ha fatto per migliorare le competenze di cui era già in possesso e il 62,2% per apprenderne di nuove. Sul fronte formazione non obbligatoria/abilitante dei dipendenti, sempre con riferimento agli ultimi tre anni, ammonta al 51% la quota di imprenditori che hanno attivato corsi di formazione a loro favore (dati Confartigianato Lombardia, ndr). Oltre ai corsi già in programma, ricordo la possibilità di svolgere corsi direttamente nelle aziende interessate e le opportunità offerte da Fondartigianato, il Fondo Interprofessionale per la formazione continua. Il nostro Ufficio Formazione è a disposizione per mettere a punto percorsi su misura per le imprese di tutte le categorie. Infine, sottolineo la collaborazione con il Comune di Colico con cui abbiamo organizzato il corso English Hospitality che si svolgerà nella biblioteca comunale con un taglio pensato in ottica di sviluppo turistico delle imprese del Lago”.

Ecco i prossimi corsi in calendario (per informazioni complete e iscrizioni artigiani.lecco.it/servizi-alle-imprese/formazione)

Corso base sull’origine delle merci: normativa di riferimento e novità 2022 – corso online

Date: dal 24 marzo all’8 aprile; totale ore 9; iscrizioni entro venerdì 18 marzo

Obiettivi formativi: analizzare le regole di origine preferenziale e non preferenziale, analizzare i documenti da conservare e da produrre, conoscere le possibili sanzioni, sia amministrative che penali, nelle quali si può incorrere in caso di irregolare attribuzione dell’origine.

Destinatari: imprenditori, addetti amministrativi degli uffici spedizioni, import/export e contabilità

Docente: Dott. Luca Moriconi, formatore ed esperto in materia doganale. Autore di varie pubblicazioni specialistiche e relatore in convegni e seminari destinati alle aziende operanti con l’estero.

La gestione della qualità – strumenti per il miglioramento dei processi aziendali

Date: dal 25 marzo al 27 maggio; totale ore 10; iscrizioni entro lunedì 21 marzo

Obiettivi formativi: la Gestione della Qualità è il tema affrontato e normato a livello internazionale all’interno dello standard dedicato ISO 9001:2015. Nella normativa si analizzano le tecniche per la Qualità e gli strumenti per il miglioramento dei processi aziendali necessari alle aziende per mantenere e migliorare il proprio rendimento. Obiettivo formativo del percorso è definire, per le aziende certificate e non, una metodologia di approccio decisionale basato su evidenze oggettive, ed approcciare preventivamente eventuali problematiche che possono insorgere.

Destinatari:

Aziende già certificate, interessate a consolidare le proprie conoscenze e a conseguire un’attestazione di avvenuta formazione continua sul tema della Qualità, utile in fase di verifica annuale di mantenimento

• Aziende non ancora certificate, interessate ad avere una prima panoramica sul Sistema di Gestione Qualità aziendale, indipendentemente dal settore merceologico

Docente: Marco Rossi, formatore e consulente aziendale per Sistemi Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza

Sede: Confartigianato Imprese Lecco, Via Galileo Galilei n. 1 Lecco

Lettura disegno meccanico

Date: dal 30 marzo al 20 aprile (base 12 ore); dal 27 aprile al 4 maggio (avanzato 6 ore); iscrizioni entro venerdì 25 marzo

Obiettivo formativo modulo base: fornire le basi necessarie per leggere e comprendere

il disegno meccanico

Obiettivo formativo modulo avanzato: consolidare conoscenze già acquisite e approfondire

le caratteristiche del disegno meccanico

Destinatari: aziende interessate a far acquisire e/o consolidare ai propri collaboratori le necessarie competenze di base per effettuare una corretta lettura del disegno meccanico.

Docente: prof. Federico Amaretti, formatore con esperienza pluriennale nell’ambito del disegno tecnico e della progettazione meccanica

Sede: Confartigianato Imprese Lecco, Via Galileo Galilei n. 1 Lecco

Corso “Corretto uso e funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici”

Date: sabato 7 e sabato 28 maggio; totale ore 8; iscrizioni entro venerdì 1 aprile

Destinatari: conducenti del settore trasporto merci e persone sia in conto proprio sia in conto terzi, che utilizzano anche saltuariamente e per brevi periodi mezzi dotati di tachigrafo analogico e digitale, indipendentemente dal titolo e dal contratto di lavoro.

Docente: Ing. Parente Cataldo

Sede: Confartigianato Imprese Lecco Via G. Galilei 1 – Lecco

Il lavoro per obiettivi e l’arte della delega – Gestire efficacemente i collaboratori – Corso online

Date: dal 7 al 28 aprile; totale ore 8; iscrizioni entro martedì 5 aprile

Obiettivo formativo: Gli strumenti pratici proposti nel corso introdurranno i corsisti alle 3 aree fondamentali per poter gestire deleghe efficaci: goal setting, definizione di processo e comunicazione.

Destinatari: imprenditori, professionisti e dipendenti che intendano ottimizzare la propria capacità di delega e adottare strategie di collaborazione efficace per il raggiungimento degli obiettivi.

Docente: Dott.ssa Cristina Pedretti, Life&Corporate coac, specializzata in epowerment femminile, work-life balance e sviluppo organizzativo.

English Hospitality – comunica con clienti, turisti ed ospiti stranieri

Corso in collaborazione con il Comune di Colico e la Biblioteca civica di Colico

Date: dal 24 marzo al 28 aprile; totale ore 9; possibilità di scegliere l’orario tra 12.30/14.00 o 17.30/19.00: iscrizioni entro lunedì 21 marzo

Destinatari/ Obiettivo formativo: il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie capacità comunicative ed espressive per imparare ad interfacciarsi al meglio con clienti, turisti ed ospiti stranieri; pre-requisiti di ingresso (min. livello A2) I partecipanti dovranno già essere in grado di comprendere un linguaggio molto semplice relativo ad argomenti personali e lavorativi, discorsi articolati con chiarezza e semplicità, testi brevi e semplici su argomenti familiari.

Docente: Dott. Davide Fenaroli, docente bilingue con pluriennale esperienza

Sede: Biblioteca Civica di Colico, Via alle Torri, 13