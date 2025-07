Confartigianato Lecco. Oscar Buzzoni confermato presidente dei termoidraulici artigiani

Focus su nuove tecnologie e impegno condiviso

Un settore al centro di grandi trasformazioni

LECCO – Oscar Buzzoni è stato confermato all’unanimità alla guida della Categoria Installatori termoidraulici di Confartigianato Imprese Lecco, vertice di un direttivo la cui composizione ricalca quella dello scorso mandato. Accanto a lui, infatti, sono stati riconfermati Nicoletta Colombo, Fabrizio Galli, Graziano Risi e Gianluigi Rusconi. Volti nuovi, invece, tra i membri aggiunti, che per il prossimo mandato saranno la confermata Giovanna Valsecchi e le new entry Giulio Cattaneo, Carlo Crippa, Gianpietro Ratti e Sergio Uberti: una squadra allargata, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione all’interno della categoria.

“Se da un lato speravo che qualcuno si proponesse per raccogliere la mia eredità, perché l’impegno associativo è bello e importante, dall’altro fa comunque piacere sapere che c’è fiducia e apprezzamento per quanto fatto in questi anni – ha affermato il presidente Buzzoni -. Cercheremo di fare qualcosa in più, coinvolgendo nuove persone, come siamo riusciti a fare potenziando i membri esterni, e assegnando compiti concreti a ciascuno, per distribuire meglio il lavoro e valorizzare ogni contributo”.

Tra le priorità del nuovo mandato, un approfondimento tecnico su un tema centrale per il settore: le pompe di calore e il nuovo quadro normativo legato ai gas fluorurati (fgas). “Il mercato si sta muovendo in questa direzione e dobbiamo farci trovare pronti, perché è una sorta di rivoluzione e vogliamo fare chiarezza e offrire strumenti concreti alle imprese”.

Altro punto cruciale è il problema della manodopera, comune a molte categorie ma particolarmente sentito tra gli installatori. “Ci sono tante questioni che dobbiamo affrontare come categoria e come associazione: la trasmissione del mestiere, la formazione delle nuove generazioni, il passaggio di testimone nelle imprese sono temi fondamentali. Ci sono istituti che lavorano molto bene, come il CFP Aldo Moro, ma in generale serve un cambio di passo, una visione più concreta e aggiornata rispetto alle esigenze del mercato”.

“Il settore dell’impiantistica – è intervenuta Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco – è oggi al centro di grandi trasformazioni, soprattutto sul fronte tecnologico e ambientale. La nostra categoria, con i professionisti che ne compongono il direttivo e con l’Associazione, saprà accompagnare gli artigiani associati nelle sfide che li attendono”.

“L’impegno della categoria – ha aggiunto il segretario generale Matilde Petracca – va nella direzione giusta: offrire risposte concrete alle imprese, soprattutto in un momento in cui la normativa cambia velocemente e servono punti di riferimento solidi. Come struttura, continueremo a garantire supporto e affiancamento tecnico per accompagnare al meglio questo percorso”.