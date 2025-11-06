Confartigianato Lecco. Rinnovati i direttivi degli Installatori Elettrici e delle Minuterie Metalliche

Sono stati eletti Paolo Brivio e Mauro Lafranconi

“Questo rinnovo rappresenta un passaggio importante e positivo”

LECCO – Prosegue il percorso di rinnovo delle categorie di Confartigianato Imprese Lecco, che nelle ultime settimane ha coinvolto due settori strategici per il tessuto produttivo del territorio: Installatori Elettrici e Minuterie Metalliche. Le rispettive assemblee elettive si sono concluse con una conferma e un cambio alla guida.

Alla guida degli Installatori Elettrici è stato confermato all’unanimità il presidente uscente Paolo Brivio, che proseguirà il proprio mandato affiancato dai consiglieri Oscar Bonfanti, Maurizio Turolla, Roberto Alippi e Andrea Oddo. Il direttivo potrà inoltre contare sul supporto di diversi membri aggiunti: Alen Bonaiti, Lorenza Crotta, Claudia Serena Ferrari, Oscar Stucchi e Gianluca Vismara.

“Questo rinnovo rappresenta un passaggio importante e positivo – sottolinea il presidente Paolo Brivio – Siamo riusciti a coinvolgere persone motivate e disponibili, rinnovando il gruppo con l’ingresso di nuovi componenti, anche giovani. È una scelta precisa, per ringiovanire la categoria e aprirci a nuove prospettive, superando gli schemi del passato. La nostra è una realtà fondamentale per l’economia locale, ma come molti altri settori soffre la mancanza di ricambio generazionale: oggi è difficile trovare giovani che vogliano entrare nelle nostre aziende. Per questo il nuovo direttivo lavorerà per intercettarli, avvicinarli e appassionarli al mondo dell’impiantistica, anche attraverso le nuove tecnologie”.

“L’arrivo dell’intelligenza artificiale e lo sviluppo dell’elettronica aprono scenari inediti: dobbiamo saperli leggere e trasformarli in opportunità di crescita. L’ingresso di ragazzi con competenze e visioni nuove è una grande occasione di evoluzione per tutti, un segnale di fiducia e continuità verso il futuro – prosegue Brivio – Un ringraziamento sincero va al direttivo uscente e a chi ha scelto di lasciare spazio ai più giovani, restando comunque a disposizione: un gesto di grande senso di appartenenza e spirito di squadra“.

Un’assemblea molto partecipata ha segnato la riorganizzazione della categoria Minuterie Metalliche, tra le più rappresentative della manifattura lecchese. Per acclamazione è stato eletto presidente Mauro Lafranconi, che guiderà il gruppo affiancato dai consiglieri Domenico Melesi, Sandro Gianola, Marco Borghetti e Angelo Pavoni. Sono stati inoltre individuati i membri aggiunti che contribuiranno ai lavori della categoria: Walter Cortiana, Paola Spreafico e Cristina Viglienghi.

“Sono onorato dell’incarico che mi è stato affidato – dichiara il presidente Mauro Lafranconi – Frequento Confartigianato da molti anni, inizialmente insieme a mio padre: la nostra azienda è associata da oltre cinquant’anni. Credo profondamente nel valore dello stare insieme, nel confronto continuo e nella condivisione di esperienze e competenze. Far parte di un gruppo come questo significa crescere non solo professionalmente, ma anche sul piano umano, grazie alla possibilità di scambiarsi idee e visioni con i colleghi. Confartigianato rappresenta un punto di riferimento importante per gli artigiani, offrendo supporto, consulenze e servizi fondamentali per affrontare le sfide del mercato”.

“Dopo aver lavorato con impegno come consigliere, mi assumo con entusiasmo questo nuovo ruolo, con l’obiettivo di essere propositivo e promuovere iniziative utili per la categoria – continua Lafranconi – Le sfide che ci attendono sono impegnative, ma sono certo che, con spirito di collaborazione e visione condivisa, sapremo affrontarle e trasformarle in opportunità di crescita“.

“La vitalità emersa da questi due rinnovi – sottolinea la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – conferma l’immagine di un’Associazione dinamica e in costante evoluzione. L’ingresso di nuovi consiglieri, insieme al ritorno di figure storiche, dimostra la nostra capacità di rinnovarci senza perdere il legame con le nostre radici. È un segnale forte di partecipazione, senso di appartenenza e fiducia reciproca”.

“Da anni lavoriamo per rafforzare il senso di appartenenza, per far sentire ai nostri associati ‘la maglietta’ di Confartigianato – aggiunge il segretario generale Matilde Petracca – L’esito dei rinnovi conferma che stiamo percorrendo la strada giusta: abbiamo registrato partecipazione, entusiasmo e disponibilità, ma soprattutto la consapevolezza di far parte di una comunità che condivide valori, obiettivi e responsabilità. Ora si apre la fase di ratifica delle cariche e prosegue il nostro impegno quotidiano al fianco delle imprese, con l’obiettivo di rendere Confartigianato sempre più forte, rappresentativa e vicina alle esigenze degli artigiani”.