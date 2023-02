Confartigianato Lecco stacca 2 biglietti per la finale di Hair Ring 2023

Finaliste sono Sonia Spreafico (Modeline Molteno) e Alice Donadoni (Effetto Miki di Rondalli Michela di Calolziocorte)

LECCO – Grande risultato per la Categoria Benessere di Confartigianato Imprese Lecco che qualifica ben 2 giovani talenti under 25 alla finale di Hair Ring 2023, concorso dedicato ai giovani acconciatori emergenti in programma a Cosmoprof di Bologna dal 16 al 20 marzo.

“Investire sui giovani per trasformare in azione il loro potenziale – commenta Dante Proserpio, presidente della Categoria Benessere di Confartigianato Imprese Lecco – E’ lo scopo con cui abbiamo abbracciato l’iniziativa nazionale promossa dalla Camera Italiana dell’Acconciatura. Grazie alla proficua sinergia con la Scuola di Acconciatura G.A.L.A.S. di Lecco, lo scorso novembre abbiamo ospitato le selezioni provinciali di Hair Ring. Da quel contest sono emerse Sonia Spreafico (Modeline Molteno) e Alice Donadoni (Effetto Miki di Rondalli Michela di Calolziocorte), che ora si giocheranno la finale nazionale del concorso”.

Quindi Proserpio aggiunge: “Con tutto il direttivo di categoria abbiamo creduto sin dall’inizio in questa selezione, consapevoli delle capacità delle ragazze, ma anche delle difficoltà che si sarebbero incontrate sul cammino. Mettersi in gioco è la prima sfida per ogni persona sia dal punto di vista professionale che personale. Affrontare una nuova sfida, come un concorso, può essere lo stimolo giusto per tirare fuori la passione che anima ogni acconciatore professionista. Passione che, se coltivata a dovere, porta lontano, dove non ci si sarebbe mai immaginato di arrivare. Lo hanno fatto le bravissime Sonia e Alice, per cui facciamo il tifo, e lo ha fatto la mia squadra di consiglieri – acconciatori associati a Confartigianato Imprese Lecco – proponendo i candidati. Se pensiamo che a livello nazionale erano disponibili solo 24 posti e che l’iniziativa vedeva coinvolte le 103 sedi di Confartigianato, aver portato alle finali di Bologna ben due giovani lecchesi rappresenta un risultato di cui andare orgogliosi”.

Secondo quanto previsto dal regolamento di Hair Ring Selected 2023, Sonia Spreafico e Alice Donadoni dovranno prepararsi su un tema loro assegnato, oggetto di un’acconciatura che andranno ad esibire sul palco del Cosmoprof WorldWide Bologna il prossimo 20 marzo.