Caro energia, congruità edilizia e filiera alimentare e dell’ospitalità i temi che verranno trattati

Confronto diretto con i funzionari di Confartigianato

LECCO – Una settimana densa di appuntamenti targati Confartigianato Imprese Lecco destinati alle imprese – associate e non – e ai cittadini. Tre eventi da mettere in agenda per un confronto diretto con alcuni dei professionisti del team dell’Associazione. Obiettivo: sostenere gli imprenditori in un momento molto delicato per l’economia del Paese.

“La forza della nostra organizzazione – spiega Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco – sta nell’intercettare i bisogni dei nostri imprenditori e dare loro risposte concrete con modalità differenti. La prossima settimana i nostri funzionari incontreranno le imprese con un convegno “ibrido” dedicato al tema della congruità edilizia nei cantieri, con un webinar dedicato alle azioni che Confartigianato mette in campo contro il caro-energia e con una serata sul territorio, a Colico, tagliata su misura per le imprese che tipicamente popolano l’Alto Lago, quindi quelle della filiera agroalimentare e dell’ospitalità. Avere più sedi sul territorio, rappresentare 17 categorie di mestieri differenti e offrire servizi che coprono tutte le esigenze delle imprese ci permette di proporre momenti formativi e informativi “tailor made”, in modo che l’imprenditore – e sempre più anche il cittadino – si trovi nel posto giusto al momento giusto per ottenere le informazioni e il supporto necessario senza perdere il bene più prezioso per chi fa impresa: il tempo”.

Ecco gli appuntamenti in calendario, gratuiti e aperti a tutte le imprese su registrazione su artigiani.lecco.it

CONGRUITA’ EDILIZIA | martedì 29 novembre 2022 |17.30-18.30

Modalità ibrida, in presenza (Via Galilei 1 Lecco, Sala Rossa) o via web

A fronte della complessità dell’applicazione della normativa sulla congruità e della sua ricaduta anche sulle imprese NON-EDILI che concorrono alla realizzazione del cantiere, viene proposto un momento di aggiornamento rispetto agli obblighi richiesti e alle responsabilità in capo alle Imprese.

Intervengono: Davide Carlo Riva, presidente categoria edilizia Confartigianato Imprese Lecco e Federica Colombini, responsabile Sportello Casa Confartigianato Imprese Lecco (La congruità edilizia, obblighi per le imprese edili e per le altre imprese che entrano in cantiere; Il servizio di supporto dello Sportello casa di Confartigianato Lecco)

Iscrizioni aperte fino alle ore 12 del 28 novembre

CARO ENERGIA: COME AFFRONTARLO | mercoledì 30 novembre | 12.30 – 13.30

Webinar

Confartigianato Imprese Lecco propone a imprese e privati cittadini un webinar per fare il punto sui crediti d’imposta e bonus energia disponibili; sui bandi aperti a sostegno di investimenti in macchinari o impianti green che ora riguardano tutti i settori di attività; sul nuovo modello di CER-Comunità Energetica Rinnovabile. Tutti strumenti utili per affrontare la crisi energetica in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale.

Intervengono: Matilde Petracca, Vice Segretario Confartigianato Imprese Lecco, Michele Ticozzi, Responsabile Area Servizi Confartigianato Imprese Lecco, Emanuele Pensotti, Responsabile Ufficio Energia – Cenpi (crediti d’imposta energia/gas ed andamento mercati), M.Vittoria Limonta, Responsabile Ufficio Bandi e Progetti Speciali (bandi a sostegno di investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili)

Federica Colombini, Responsabile Sportello Casa (cer – comunità energetiche rinnovabili).

Segue Question Time

Iscrizioni entro martedì 29 novembre, ore 17.00

“HOSPITALITY KM 0 – NETWORKING & SUSTAINABILITY |GIOVEDÌ 1 DICEMBRE |19.00

Incontro in presenza, Auditorium “Michele Ghisla” Via Alle Torri 13 – Colico con il patrocinio del Comune di Colico

La serata intende creare una rete di attori che possano cooperare sul territorio in un’ottica di sostenibilità. Evento aperto alle imprese della zona Lago della filiera agroalimentare e dell’ospitalità (produttori agricoli, allevatori, produttori di beni alimentari, case vacanza, B&B e hotel).

Intervengono: Daniele Riva, Presidente Confartigianato Imprese Lecco, Giovanni Grassi, Presidente Zona 1 Lago, Luca Butti, Presidente Categoria Alimentaristi, Monica Gilardi, Sindaco di Colico, Emanuele Pensotti Responsabile ufficio Energia Confartigianato Lecco (Bonus energia e analisi dei mercati energetici), Paolo Grieco, Responsabile ufficio Competitività Confartigianato Lecco, Angelo Crippa, Rete Ufficio Estero (L’approccio aggregativo per la partecipazione a visite e fiere di settore- Creare e promuovere le reti d’impresa), Matilde Petracca, Vice Segretario Confartigianato Imprese Lecco.

Iscrizioni aperte fino al 27 novembre